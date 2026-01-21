為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    「滿堂紅」涉洗錢查出太子集團金流 檢警第2波搜索帶回8共犯

    2026/01/21 15:17 記者吳昇儒、王定傳／台北報導
    檢警昨日起發動第二波搜索行動，拘提8名共犯到案，將陸續送往台北地檢署複訊。（記者吳昇儒攝）

    檢警昨日起發動第二波搜索行動，拘提8名共犯到案，將陸續送往台北地檢署複訊。（記者吳昇儒攝）

    台北地檢署追查某跨國假投資詐團時，發現其中有1億多元流入14家公司，其中竟包含知名連鎖麻辣火鍋「滿堂紅」餐飲總公司，認定公司負責人蔡閔如涉協助詐團洗錢。去年12月4日發動第一波搜索，將主嫌蔡閔如等20人帶回偵辦，蔡則被裁准羈押。檢警昨日起發動第二波搜索行動，拘提8名共犯到案，將陸續送往台北地檢署複訊。

    檢警追查跨國詐欺集團時，發現該集團不法所得高達9億多元，其中1億多元流入14家公司，當中包含滿堂紅，為了釐清資金流向，去年12月4日，發動第一波搜索行動，帶回公司負責人蔡閔如及共犯等人。蔡女則因涉犯詐欺等罪，被法院裁定羈押，其餘共犯諭知5萬至50萬元不等交保。

    據悉，檢警查出滿堂紅不只幫一家詐團洗錢，甚至連太子集團也有金流匯入該公司戶頭，偵辦人員陸續釐清中。

    台北地檢署昨日起發動第二波搜索行動，偕同刑事警察局台北市中正一分局、中山分局等單位，持法院核發搜索票，搜索何姓被告等8人及相關公司共14處。其中張、郭姓被告已於昨日到案；另何、張、詹、莊、牟、雷姓等6名被告，將今日下午送抵地檢署到案說明。全案將依加重詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌，持續偵辦中。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

