台南女名醫侯娟妃爆失蹤與夫家信仰不同失和 前婆婆：已離婚終還黃家清靜

侯娟妃女醫師的前婆婆出面不露臉受訪，她強調兒子與侯女能離婚，終於還給黃家一份清靜。（記者王俊忠攝）

在台南市東區府連路開業約17年的「侯娟妃婦產科診所」，傳出在去年無預警停業，地方病患四處打聽侯醫師去向，其後更傳出侯醫師被家人與丈夫向警方報案列為失蹤人口，有週刊還爆出侯醫師與家族的訴訟紛爭。侯醫師的前婆婆今天出面表示，也從事醫師的兒子已在去年9月與侯女離婚，雙方沒有瓜葛了，「這對兒媳離婚，也算是還給黃家一份清靜！」

南市警一分局說明，去年1月間，一分局東門派出所有受理通報侯醫師失蹤案；但同年2月，位於台南安南區的市警三分局已撤銷侯醫師的失蹤協尋通報。南市衛生局表示，該局針對全市診所皆會做年度普查，侯醫師診所並無特殊異常，但已在去年3月7日歇業。

請繼續往下閱讀...

據了解，侯醫師與黃姓前夫（也是醫師，在南部某大型醫院任職）約於17年前結婚。黃男的母親（侯女前婆婆）今天出面受訪時說，侯女的母親與她是朋友關係，當年侯母來問她「醫師兒子有無對象？」因為兒子也未結婚，兩人又都是醫師，就居間促成這段婚姻，沒想到結局變成怨偶。

黃母說，兩人婚後，因媳婦想開業，家人就把府連路上的黃家所有大樓其中1、2樓低價租給侯女開診所，每月只收6萬元租金。不料婚後，侯女精神、情緒不是很好，有時在家裡發怒發作時會亂砸東西、罵丈夫；她也被媳婦兇過。

黃母低調地說，兒子與侯女婚後沒有生兒育女，夫妻有去做過檢查，但媳婦居然都怪是她兒子的問題。侯女的確信仰妙禪、且信得很虔誠；她與兒子則是正常的佛教徒，她平日常出入台南北區的正覺寺，即使如此，也沒有為彼此宗教信仰不同發生過爭執。

約在去年春節過年前（1月之前），侯女突然跟丈夫說要搬出去住，黃母表示，聽說侯女是搬到台南安南區，侯與黃男都提告離婚，官司一直打到去年9月才判決離婚。據她了解，兒子並沒有給侯女大筆贍養費，因為兩人婚姻期間，兒子有給侯女生活費、家裡東西也多是兒子付錢買的，家裡有一些珠寶、價昂佛像被侯女拿走，她朋友轉述說，侯女在外表示被黃家當作搖錢樹。

黃母不以為然地說，兒子也是大醫院的醫師、主管收入豐厚，何需把侯女當作搖錢樹？她問過兒子，為何能容忍遭侯女如此辱罵？兒子回說就當作是修行，把侯女當作是菩薩派來要考驗我的，如今，這對兒媳能離婚，總算是還給黃家一個平靜。只是沒想到都離婚幾個月了，侯女還被週刊採訪、大篇報導，有的內容不是事實。

原侯娟妃診所的地方泉南里長洪孟甫坦言與黃家、侯女熟識，黃家人在泉南里一帶是坐擁許多房地的大地主，包括里活動中心、金天宮廟宇的土地與一段通到府連路的路地，都是黃家人捐出土地的，很熱心公益；侯女經營診所時有問題會找他幫忙，互動還可以，侯的患者很多，去年突然停業，許多患者里民都問他是怎麼回事？他並不清楚；對於侯女與夫家的紛爭，同樣不瞭解。

在台南東區府連路上經營長達17年的侯娟妃醫師婦產科診所，於去年3月突然歇業，後來並爆出侯醫師失蹤及與家人失和的風波。（取自google maps）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法