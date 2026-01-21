為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    偷滑妻子手機為「抓猴」 碩士人夫遭判刑

    2026/01/21 14:53 記者林嘉東／基隆報導
    林姓男子為了在離婚官司中取得妻子外遇證據，破解妻子手機密碼後，偷拍妻子與他人的對話紀錄。基隆地院審理後，依林男犯妨害電腦使用罪判處5月徒刑。示意圖。（資料照）

    林姓男子為了在離婚官司中取得妻子外遇證據，破解妻子手機密碼後，偷拍妻子與他人的對話紀錄。基隆地院審理後，依林男犯妨害電腦使用罪判處5月徒刑。示意圖。（資料照）

    基隆1名擁有碩士學歷的林姓男子，懷疑妻子紅杏出牆，為了在離婚官司中取得外遇證據，竟無視保護令，趁妻子熟睡時破解其手機密碼後，不但翻拍妻子手機內與他人的對話紀錄，還一口氣「清空」手機內9700多張照片。基隆地院審理時，林男辯稱是為了「抓猴」蒐證，但法官認為，懷疑配偶外遇不能作為侵犯隱私的藉口，依林男犯妨害電腦使用罪判處5月徒刑，得易科15萬元罰金。

    判決指出，林男與妻子劉女感情破裂，正進行離婚訴訟。林男因先前對妻子家暴，被法院核發保護令。林男懷疑妻子在外「偷吃」，3年前某日凌晨，趁妻子在臥室熟睡之際，偷偷解鎖妻子的iPhone手機查看。

    林男登入手機後，懷疑妻子手機內藏有「小王」的相關資訊，先是用自己的iPhone手機翻拍妻子手機內的照片與對話，意圖作為民事訴訟的外遇證據。隨後，他竟將妻子手機內的相簿（約9700張照片）、LINE對話紀錄、備忘錄，以及劉女為兒子經營的Instagram帳號全數刪除，甚至停用iCloud服務。劉女驚醒後發現手機資料遭「滅證」，憤而報警。

    法院審理時，林男喊冤，他是因為懷疑妻子有外遇，為了保障自己在離婚訴訟中的權益才會查看手機蒐證，強調自己「事出有因」，並非無故入侵。

    但法官認為，夫妻間互負忠貞義務，但不代表配偶一方必須被迫接受另一方全盤監控。法官強調，通姦罪已除罪化，不能單憑懷疑另一半有外遇，為了調查外遇，就任意窺視、竊聽或刪除對方手機私密資料。林男的行為已逾越社會通念可容忍的界限，不僅構成妨害電腦使用罪，其刪除資料的行為也對劉女造成精神騷擾，違反保護令，依林男犯刑度較重的妨害電腦使用罪「無故取得、刪除他人電腦相關設備之電磁紀錄罪」判處5月徒刑，得易科15萬元罰金。

