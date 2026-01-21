為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    9旬翁腳踏車滿載食材狂騎14公里迷途 只為「幫返台孫女加菜」

    2026/01/21 15:08 記者黃旭磊／台中報導
    89歲朱翁騎車掛滿豬、雞、魚、蔬果要幫孫女加菜。（讀者提供）

    89歲朱翁騎車掛滿豬、雞、魚、蔬果要幫孫女加菜。（讀者提供）

    台中烏日89歲朱姓阿公，為迎接從日本返台過年孫女，獨自從西屯區住家騎腳踏車前往北屯區水湳市場採買，朱翁腳踏車前後掛滿豬、雞、魚、蔬果等食材重達8公斤，突迷失方向，一路往南狂騎14公里，直到晚間8時許體力不支在烏日區興祥街路倒，所幸熱心民眾及警方救援，協助顧孫女的「超級阿公」找到返家路。

    烏日分局警分局表示，朱翁於16日晚間8時41分許，神情疲憊地倒臥路旁興祥街，腳踏車前後掛滿了豬、雞、魚、蔬果及餅乾等重達8公斤食材，員警關切，阿公露出靦腆笑容，輕聲說道：「孫女從日本回來，想幫她加菜，結果買完就不知怎麼回家了。」

    目擊民眾表示，阿公因腳踏車載重過多、重心不穩而摔倒，烏日派出所巡佐王瑞波、警員邱俊男查證身分後，發現家屬通報協尋，朱翁躺上救護車送往烏日林新醫院治療。

    朱翁女兒趕赴醫院，朱小姐情緒激動表示，孫女返台過農曆新年，爸爸當天早上9時許就出門採買，準備迎接孫女，平時中午前都會返家與母親用餐，但當天卻遲遲未歸。

    家屬曾前往水湳市場搜尋1個半小時未果，焦急萬分向警方求助，沒想到失蹤長達11小時後，朱翁竟從西屯騎到北屯再騎到烏日，整整騎了14公里，朱翁躺在烏日林新醫院病床，露出安慰笑容，並對警方與熱心民眾頻說「謝謝」。

    剛上任的烏日警分局長謝博賢說，家屬可協助長輩配戴識別手鍊，或在長輩常使用腳踏車、代步車，安裝定位追蹤器，並讓其隨身攜帶聯絡資訊。

    朱翁（左）被送上救護車趕往烏日林新醫院。（讀者提供）

    朱翁（左）被送上救護車趕往烏日林新醫院。（讀者提供）

