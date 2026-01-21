為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    四海幫海森堂菲國詐欺機房 台菲聯手搗破逮17國人今遣返

    2026/01/21 15:02 記者邱俊福／台北報導
    陳等17國人自菲國馬尼拉機場押返回國受審。（記者邱俊福翻攝）

    陳等17國人自菲國馬尼拉機場押返回國受審。（記者邱俊福翻攝）

    四海幫海森堂成員涉嫌在菲律賓宿霧一棟三層樓的透天豪宅，設置詐騙機房，鎖定國內民眾行騙，去年5月中旬，該機房遭台菲警方聯手搗破，逮陳等17國人到案，由於沒有菲籍犯嫌及被害人，經菲律賓法院審理後結案，並執行遣返程序，由刑事警察局國際科派員協同駐菲律賓聯絡組、移民署駐菲律賓秘書及菲律賓移民局共組押解團隊執行押解任務，今天下午將全數遣返回台受審。

    國際科表示，2022年偵破四海幫海森堂經營假投資詐騙集團，逮15人到案後，經長期監控，發現有6、7名嫌犯的出入境資料及行為模式，遭起訴後隨即前往菲律賓宿霧，研判可能是接受集團指示赴菲籌組機房，立即跟菲國交換情資，進行監控。查知，該機房位於菲律賓宿霧山上一個門禁森嚴的豪宅社區，本身為三層樓透天厝，內有傭人房、出入還有司機，生活非常豪奢。

    犯騙手法，除有假交友進而引誘投資虛擬貨幣，還有透過交友，誘使被害人加入公益活動後，謊稱抽中名單，擁有投資機會等，遂行對國內民眾詐騙；初步清查該集團經營2年來，至少有千名國人受害。

    國際科經報請新北地檢署檢察官劉文瀚指揮偵辦，並由刑事局駐菲律賓聯絡組與菲律賓海軍情報總隊、菲律賓國家調查局等單位共組專案小組，經過近11個月的情資交換、跟監、埋伏蒐證，確認赴菲犯嫌聚集的菲律賓宿霧藏匿處所，即為詐欺機房據點。

    去年5月13日，刑事局國際科及科技犯罪防制中心科技偵查隊共7名偵查人員至菲律賓宿霧，隔日會同菲國執法單位共同執行搜索勤務，逮捕機房內陳等17人（16男1女，含6名通緝犯）。經查，該集團以話術設局誘騙我國民眾投資虛擬貨幣行騙，犯嫌因違反當地法律，遭拘留於菲律賓，今天遣返回台。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播