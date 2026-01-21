四海幫海森堂菲國詐欺機房 台菲聯手搗破逮17國人今遣返

陳等17國人自菲國馬尼拉機場押返回國受審。（記者邱俊福翻攝）

四海幫海森堂成員涉嫌在菲律賓宿霧一棟三層樓的透天豪宅，設置詐騙機房，鎖定國內民眾行騙，去年5月中旬，該機房遭台菲警方聯手搗破，逮陳等17國人到案，由於沒有菲籍犯嫌及被害人，經菲律賓法院審理後結案，並執行遣返程序，由刑事警察局國際科派員協同駐菲律賓聯絡組、移民署駐菲律賓秘書及菲律賓移民局共組押解團隊執行押解任務，今天下午將全數遣返回台受審。

國際科表示，2022年偵破四海幫海森堂經營假投資詐騙集團，逮15人到案後，經長期監控，發現有6、7名嫌犯的出入境資料及行為模式，遭起訴後隨即前往菲律賓宿霧，研判可能是接受集團指示赴菲籌組機房，立即跟菲國交換情資，進行監控。查知，該機房位於菲律賓宿霧山上一個門禁森嚴的豪宅社區，本身為三層樓透天厝，內有傭人房、出入還有司機，生活非常豪奢。

請繼續往下閱讀...

犯騙手法，除有假交友進而引誘投資虛擬貨幣，還有透過交友，誘使被害人加入公益活動後，謊稱抽中名單，擁有投資機會等，遂行對國內民眾詐騙；初步清查該集團經營2年來，至少有千名國人受害。

國際科經報請新北地檢署檢察官劉文瀚指揮偵辦，並由刑事局駐菲律賓聯絡組與菲律賓海軍情報總隊、菲律賓國家調查局等單位共組專案小組，經過近11個月的情資交換、跟監、埋伏蒐證，確認赴菲犯嫌聚集的菲律賓宿霧藏匿處所，即為詐欺機房據點。

去年5月13日，刑事局國際科及科技犯罪防制中心科技偵查隊共7名偵查人員至菲律賓宿霧，隔日會同菲國執法單位共同執行搜索勤務，逮捕機房內陳等17人（16男1女，含6名通緝犯）。經查，該集團以話術設局誘騙我國民眾投資虛擬貨幣行騙，犯嫌因違反當地法律，遭拘留於菲律賓，今天遣返回台。

