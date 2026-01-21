為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    冷到凍未條？彰化地檢署洽公男突倒地 保全駐警AED+CPR救命

    2026/01/21 14:51 記者顏宏駿／彰化報導
    男子天冷受不了，昏倒地檢署大廳，接受AED電擊撿回一命。（民眾提供）

    男子天冷受不了，昏倒地檢署大廳，接受AED電擊撿回一命。（民眾提供）

    冷氣團來襲，一名54歲男子今（21）日上午與家人到彰化地檢署洽公，疑因氣溫驟降，突然昏倒在一樓，當場失去呼吸心跳。保全人員及駐衛警立即拿出AED（自動體外心臟電擊去顫器）進行電擊，再配合CPR，後續由趕到的消防救護人員接手，成功將男子從鬼門關前拉回，恢復生命徵象。

    事件發生在上午11點左右，地點位於員林市的彰化地檢署一樓大廳，男子正與家人前往地檢辦事，在一樓等候時竟突然倒地。保全上前查看發生男子且失去意識、無呼吸脈搏，嚇壞在場眾人。

    地檢署的法警及保全人員立即啟動緊急應變，拿出設置於署內的「救命神器」AED進行電擊，在救護車抵達前已電擊2次，救護人員抵達後，馬上接手持續進行高品質CPR並使用AED監測，成功將男子從鬼門關前拉回。

    消防人員表示，政府在許多公共場所設置AED（自動體外心臟電擊去顫器），這是搶救心跳驟停的救命神器，能自動偵測心律並施以電擊，讓心臟恢復正常運作，操作簡單，有語音和圖示引導，關鍵是CPR+AED abbing+貼片、插電、電擊的步驟，把握黃金時間（1-3分鐘內）使用，能大幅提升存活率，是全民急救的重要工具。

    男子天冷受不了，昏倒地檢署大廳，接受AED電擊撿回一命。（民眾提供）

    男子天冷受不了，昏倒地檢署大廳，接受AED電擊撿回一命。（民眾提供）

