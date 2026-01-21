為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    沒駕照卻急著領錢買車？ 警拆穿「愛情養套殺」騙局

    2026/01/21 14:19 記者許國楨／台中報導
    李男臨櫃要提領35萬元，警方趕往勸說。（民眾提供）

    「沒駕照卻急著買車？」台中市近日發生一起結合網路愛情與買賣車輛詐騙案件，1名男子聲稱購買二手車，準備提領大筆現金，卻在說詞反覆、細節模糊下引起行員警覺，警方獲報到場後抽絲剝繭，逐一拆解疑點，最終讓當事人從「養套殺」甜言蜜語中清醒過來，及時踩下煞車。

    台中市第二分局文正派出所前天接獲轄內銀行通報，54歲李男欲臨櫃提領35萬元，聲稱要購買二手車，但對車況、交易流程說法前後矛盾，行員察覺異常，立即啟動警銀聯防機制。

    警方到場了解時李男表示，賣車的是1名「認識多年的女性友人」，雙方透過網路結識，平時互相關心、時常聯絡，讓他深信對方並非陌生人，然而進一步關懷下，員警卻發現關鍵破綻，李男竟沒有汽車駕照，卻急著買車，交易內容也未提及過戶流程。

    員警隨即協助李男致電該名女性友人詢問車輛資訊時，對方僅願提供「車牌英文」，對完整車牌、車況細節與交車方式皆避而不談，甚至開始刻意轉移話題，態度明顯閃躲，員警當場判斷高度可疑，立即請李男掛斷電話，逐項分析詐騙常見話術，包括「不見實車先給錢」、「資料給不齊卻急著要款項」等典型特徵。

    起初李男仍半信半疑，坦言與對方互動超過2年，早已放下戒心，誤以為遇到真感情，經員警耐心說明近年盛行「愛情養套殺」手法後，李男才驚覺差點為了1台根本不存在的車，將多年積蓄拱手送人，當場打消提領念頭，並頻頻向警方與銀行人員致謝。

