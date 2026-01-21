寒流來襲別緊閉門窗 新北EOC籲通風防CO中毒

因應這波寒流，新北市政府啟動防寒機制，呼籲市民保持住處通風，避免釀成CO中毒。（記者吳仁捷翻攝）

受強烈冷氣團南下影響，20日起新北市氣溫明顯下降並轉為濕冷，中央氣象署研判，低溫下探10度以下，至少持續到23日晚間，新北市政府全面啟動防寒關懷機制，新北市政府災害應變中心（EOC）指出，民眾使用瓦斯熱水器或暖爐等設備，應保持通風，避免釀成一氧化碳（CO）中毒，威脅居家安全。

新北市災害應變中心表示，面對低溫挑戰，新北市政府召開整備會議嚴陣以待，社會局與民政局將主動啟動獨居長者與弱勢家庭的關懷訪視；衛生局與教育局則針對醫療機構與校園加強呼吸道與心血管疾病的衛教宣導，消防局也開出勤務車及小水箱車，深入社區、鄰里呼籲民眾防範CO一氧化碳中毒。

新北市消防局長陳崇岳說明，民眾天冷時習慣緊閉門窗，若使用燃氣熱水器、卡式爐烹煮或炭火燒烤，極易造成一氧化碳蓄積而引發中毒，即便是燒烤餐廳、宴會餐廳或餐酒館，若排煙系統不佳或僅開啟冷氣而未保持空氣對流，同樣潛藏危機，這類意外往往不知不覺發生、奪命，建議餐廳等場所加裝一氧化碳偵測器，定期維護排煙系統，讓民眾免於危險。

此外，陳崇岳也提醒，民眾在家中使用電暖器及電熱毯等保暖家電時，務必與窗簾、床單等可燃物保持1公尺以上的安全距離，並避免與其他高功率家電共用插座，以防範火災發生。

新北市消防局副局長陳國忠再次呼籲，當民眾發現家人或親友出現頭暈、噁心、想吐及嗜睡等類似感冒症狀，應警覺是否為一氧化碳中毒，請立即打開門窗通風，將患者移至通風處，並迅速撥打119求救，以免延誤黃金救援時機。

