為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    新北酒駕毒駕大執法 「零容忍」高強度取締

    2026/01/21 13:29 記者徐聖倫／新北報導
    20日晚間起，新北市警方進行為期17天大執法。（記者徐聖倫翻攝）

    20日晚間起，新北市警方進行為期17天大執法。（記者徐聖倫翻攝）

    農曆年前為尾牙時節，新北市警局有鑑於此時為酒駕好發時期，於本月20日開始，展開「酒駕大執法」。新北市警局交通大隊表示，除了酒駕，對於毒駕一樣提高執法能量，強烈展現警方針對酒駕、毒駕零容忍決心。

    新北市政府日前召開市政會議，市長侯友宜指出，毒駕與酒駕同樣會嚴重影響駕駛人的判斷力與反應能力，是不可忽視的重大交通安全隱憂。近年查緝數據顯示毒駕問題依然嚴峻，濫用情形相當普遍。

    新北市交大統計，去年度新北市警方取締酒駕計4586件，其中涉刑法公共危險罪者1757件；另取締施用毒品後駕車達1501件。此外，新北市警方1月14日公布最新數據指出，近42天內即查獲832件毒駕案件，顯示毒駕行為已對交通安全與執法量能造成高度衝擊。

    新北市交大表示，此次大執法自1月20日起至3月5日，將結合全市警力執行區域聯防，針對餐飲營業場所密集路段、各區域間聯外道路，以及酒駕、毒駕高風險時段與地點，加強取締勤務，透過設置路檢點及機動巡邏攔檢，提高查緝密度與即時性，結合唾液快篩等科技工具，強力打擊酒駕、毒駕。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

    20日晚間起，新北市警方進行為期17天大執法。（記者徐聖倫翻攝）

    20日晚間起，新北市警方進行為期17天大執法。（記者徐聖倫翻攝）

    警方於各大熱點路口進行攔檢取締。（記者徐聖倫翻攝）

    警方於各大熱點路口進行攔檢取締。（記者徐聖倫翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播