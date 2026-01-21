新北酒駕毒駕大執法 「零容忍」高強度取締

20日晚間起，新北市警方進行為期17天大執法。（記者徐聖倫翻攝）

農曆年前為尾牙時節，新北市警局有鑑於此時為酒駕好發時期，於本月20日開始，展開「酒駕大執法」。新北市警局交通大隊表示，除了酒駕，對於毒駕一樣提高執法能量，強烈展現警方針對酒駕、毒駕零容忍決心。

新北市政府日前召開市政會議，市長侯友宜指出，毒駕與酒駕同樣會嚴重影響駕駛人的判斷力與反應能力，是不可忽視的重大交通安全隱憂。近年查緝數據顯示毒駕問題依然嚴峻，濫用情形相當普遍。

新北市交大統計，去年度新北市警方取締酒駕計4586件，其中涉刑法公共危險罪者1757件；另取締施用毒品後駕車達1501件。此外，新北市警方1月14日公布最新數據指出，近42天內即查獲832件毒駕案件，顯示毒駕行為已對交通安全與執法量能造成高度衝擊。

新北市交大表示，此次大執法自1月20日起至3月5日，將結合全市警力執行區域聯防，針對餐飲營業場所密集路段、各區域間聯外道路，以及酒駕、毒駕高風險時段與地點，加強取締勤務，透過設置路檢點及機動巡邏攔檢，提高查緝密度與即時性，結合唾液快篩等科技工具，強力打擊酒駕、毒駕。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

