新北海山警3週逮110件毒駕酒駕 查扣車塞滿車庫

新北市警海山分局一月起3週內執行酒駕、毒駕取締，查獲上百件，其中江翠、埔墘所查扣毒駕車輛，快塞滿警所車庫。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警察局實施「酒、毒駕大執法」，針對聯外道路、高風險時段、地點加強取締，運用唾液快篩試劑、酒測器，迅速、高效率判斷駕駛人毒駕、酒駕行徑，而海山警分局一月份起短短3週間，查獲73件毒駕案件與33件酒駕案件，多達110件毒、酒駕案，其中江翠、埔墘所查扣毒駕車更快塞滿車庫，除績效頗佳，更象徵警方嚴正執法，維護民眾生命財產安全。

新北警察局防制春節前後酒駕、毒駕與危險駕車等行徑，釀成重大交通事故，從20日起到3月5日，實施「酒（毒）駕大執法」勤務，針對尾牙、春酒及親友聚會高峰期，加強防範酒、毒駕，其中江翠所及埔墘所近期查獲的毒駕案件，分別查扣12部及14部車輛，保障用路人及民眾安全。

據瞭解，埔墘所員警20日深夜11時許，在板橋區光復街執行臨檢勤務，一位駕駛行經路檢點時，主動告知員警後方的一部轎車駕駛行徑飄忽不定，疑危險駕駛疑慮，員警攔停該車，上前盤查，對駕駛葉男實施毒品唾液快篩檢測，呈現陽性反應，當場移置保管該車，開罰12萬元罰鍰，移置保管車輛1年及吊扣駕照2年，訊後依公共危險、違反道路交通管理處罰條例送辦。

海山警分局指出，警方路檢發現民眾危險駕駛態樣，可依程序要求進行唾液快篩初篩，全程錄影錄音，確保程序正義；拒檢者，重處18萬元罰鍰、車輛移置保管及「吊銷」駕照等行政處分。

海山警分局長林國民提醒，呼籲駕駛人遵守交通安全規則，切勿酒後駕車，並遠離毒品，將持續採取「不定期、不定點」的密集臨檢勤務，提升取締能量，守護市民的交通安全。

