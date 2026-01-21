中正大學公布警察維護治安滿意度逾78％ 警政署：持續精進

警政署。（記者邱俊福攝）

中正大學犯罪研究中心今日公布「114年全年度民眾對警察維護治安工作滿意度之調查研究」，警政署對於治安的各項滿意度數據，強調當中民眾對「住家治安」滿意度達86.35%，對「警察維護治安工作」滿意度達78.72%，創下近3年新高，足見民眾對於警察機關維護社會治安的努力給予肯定與認同，而首次列入調查的「警察努力打詐之表現」及「暑期保護青少年青春專案」項目，滿意度分別為64.99%及74.15%，也顯示民眾對於警察機關的各項施政表現，多持正面肯定的滿意度。

警政署表示，該犯罪研究中心長期關注治安議題，為第三方公正機構，所作民調極具客觀性和科學性，並貼近民意感受，能讓其持續檢視、精進各項施政作為，深入瞭解民眾對治安的期許，在政策推行上更貼近民眾需求。

近年來，我國與世界多數國家均面臨跨境「詐騙」、「毒品」等治安問題的挑戰，對此除自前年8月起建置「打詐儀錶板」，每日公布警察機關受理詐欺案件並宣傳防詐秘笈，增進民眾防詐意識，近期並新增「AI智能客服」功能，提供民眾即時線上詢問與防詐諮詢服務。

另為提升打詐效能，警政署於去年11月7日完成「詐欺犯罪防制中心」法制化作業，強化警察機關情資共享與橫向協作機制，統計去年共緝獲犯嫌3萬人、查扣不法所得逾68億元；此外，也積極推動《詐欺犯罪危害防制條例》修法，朝加重處罰、加速攔阻及加強保護被害人等三大面向推動，全案已於去年12月30日經立法院三讀通過，預期將可提升打詐、防詐力道。

毒品犯罪部分，因應毒駕危害公共安全問題，自去年11月20日起推動利用唾液毒品快篩試劑取締毒駕，迄今已查獲唾篩陽性疑似毒駕案1400件，並處罰拒絕接受唾液檢測之66名駕駛人，均依法舉發、當場移置保管車輛，後續由監理機關裁處罰鍰並吊銷駕照；未來各警察機關將持續精進各項維護治安作為，並結合政府各部會力量，從法制面與行政管理面加以有效防制，讓我國治安穩定、良好。

