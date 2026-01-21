婦人被騙450萬現身說法 「投資黃金」成詐騙新招、警攔阻4000萬

基隆市警察局今天上午舉辦「打詐儀錶板」記者會。王姓被害婦人現身說法表示，她因誤信詐團投資詐騙手法被騙走450萬元，直到發現投資的錢無法兌現，才知上當。（記者林嘉東攝）

基隆市警察局今（21日）公布最新打詐成果，去年12月受理207件詐欺案件，財損金額達台幣8444萬元，其中以投資詐騙手法最多。王姓被害婦人現身說法表示，她因誤信詐團投資詐騙手法被騙走450萬元，直到發現投資的錢無法兌現，才知上當。

基隆市警察局今天上午11點召開「165打詐儀錶板」記者會，局長林信雄分析去年12月最新詐騙詐騙手法與財損金額指出，去年12月共受理207件詐欺案，雖與11月份差不多，但財損金額比11月增加1978萬元，其中，「網路購物詐騙」案件數持續升高，以佔3成1居首，「假投資詐騙」居次佔1成2，雖排名第二，但財損達3563萬元，損失最為嚴重。

請繼續往下閱讀...

林信雄呼籲，近期金價高漲，詐騙以投資黃金作為詐騙話術，吸引被害人注意，警方最近與中國信託銀行員攔阻被害人匯款3000萬投資黃金，未料，被害人第2天又提領1000萬，還好被害人姪女與警方保持聯繫，通報警方及時攔阻，2天下來累計成功攔阻4000萬元；他呼籲民眾，投資黃金，也要了解目前的金價多少，才能避免掉入詐團話術受騙上當。

王姓被害婦人現身說法表示，她2年前在臉書社群看到名作家吳淡如送理財書、打工等貼文，加入群組後，遭詐騙集團誘導下載投資APP進行股票與虛擬貨幣投資，累計被騙走450萬，讓她不只被騙走金錢，身心備受煎熬，連今天現身說法都會擔心受到詐團報復。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法