    農曆春節高風險期 桃消辦座談加強業者火災防範

    2026/01/21 12:03 記者鄭淑婷／桃園報導
    埔子分隊21日舉辦防火管理座談會，邀請轄內工廠、百貨商場、補習班及長照機構等場所的防火管理人參與。（圖由埔子分隊提供）

    農曆春節將至，桃市府消防局第一救災救護大隊埔子分隊今（21）日舉辦防火管理座談會，邀請轄內工廠、百貨商場、補習班及長照機構等場所的防火管理人共同參與，期盼透過座談會面對面的教學與溝通，協助業者降低火災發生風險，也提醒過年節期間要注意敬神祭祖、焚燒紙錢、爆竹煙火等潛在火災風險因子。

    埔子分隊表示，此次座談會列舉春節期間常見的火災隱憂，向業者宣導用火用電的安全管理，不僅要防範電氣火災的發生，也要對敬神敬祖、焚燒紙錢與施放爆竹煙火等傳統習俗的潛在火災風險保持警惕，避免因一時疏忽造成火災，同時提醒業者平時應落實內部監督及管理，維護場所消防安全設備及防火避難設施的妥善率。

    埔子分隊表示，會中亦就近期消防法令修正內容向業者進行重點說明，強調自衛消防編組在火災初期應變扮演著關鍵角色，要求業者持續強化自衛消防編組的應變能力，包含通報、初期滅火及避難引導等任務，確保在災害發生時能即刻啟動，發揮初期應變效能，降低災害擴大風險。

    埔子分隊長何家瑋表示，近日火災頻傳，桃園某商業住宅慘遭鄰近鐵皮屋的火勢波及，所幸住戶聽聞火災警報後迅速逃生未造成人員傷亡，更凸顯營業場所防火管理的重要性，然而公共安全有賴積極的產官合作，在春節期間的火災高風險期來臨前，藉由消防單位主動給予專業指導，結合業者自主管理責任，將風險管理內化為職場安全文化，才能提升場所自主應變能力，防範災害於未然。

