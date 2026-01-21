為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    轟！計程車噴火司機腿軟 警拉一把救離火海

    2026/01/21 11:40 記者湯世名／彰化報導
    整輛計程車被大火吞噬。（圖由消防局提供）

    整輛計程車被大火吞噬。（圖由消防局提供）

    轟！彰化市昨天（20日）晚間發生一起離奇火燒車，1輛計程車在路邊怠速期間竟突然噴火，火勢迅速蔓延，原本在車內休息的司機趕緊開門跳車逃命，不料卻突然腿軟趴在車旁，就在即將被大火燒到之際，彰化警分局兩名員警巡邏行經該處，火速上前將司機拉開遠離火場，消防局據報派員趕往灌救，整輛車被大火吞噬，30分鐘後火勢撲滅，惟計程車已燒成廢鐵，所幸司機並未受傷；起火原因由消防局釐清中。

    計程車司機向警方表示，昨晚他開車途中突覺身體不適，遂把車停在彰化市彰興路一段和金馬東路旁草地，車輛怠速在車內休息，沒想到休息到一半突然聞到燒焦味，才發現整輛車已燒起來，強忍身體不適爬下車，但爬到車門旁實在是爬不動，還好有員警把他拉開，否則後果不堪設想。

    警方則指出，昨晚9點多大竹派出所警員賴柏誠、實習生廖益慶執行勤務行經彰化市金馬東路時，發現對向路旁1輛計程車起火燃燒，警方火速趕往現場，發現車輛左後車門處地面倒臥1名男子，趕緊將他拉開，遠離火燒車。該輛計程車停在該處已2小時，研判是停在草地上且車輛怠速溫度過高引燃雜草火勢進而火燒車。

    消防局據報派出消防車3輛、救護車1輛、消防人員9人趕往現場灌救，現場由東區消防分隊長林聖偉指揮搶救。消防員部署水線朝火燒車灌救，約30分鐘後將火勢撲滅，整輛車燒成廢鐵。

    員警將計程車司機拉離火海，救回一命。（圖由警方提供）

    員警將計程車司機拉離火海，救回一命。（圖由警方提供）

    整輛計程車燒成廢鐵。（圖由消防局提供）

    整輛計程車燒成廢鐵。（圖由消防局提供）

    計程車陷入火海，濃煙竄天。（圖由消防局提供）

    計程車陷入火海，濃煙竄天。（圖由消防局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播