中正大學公布警察維護治安滿意度調查 住家安全連年滿意度逾8成

國立中正大學犯罪研究中心今天公布去年度治安滿意度調查，犯罪防治學系教授兼系主任陳巧雲（左起）、中正大學犯罪研究中心主任楊士隆、犯罪防治學系暨研究所教授鄭瑞隆、犯罪防治學系暨研究所教授兼犯罪研究中心執行長許華孚出席。（記者王冠仁攝）

國立中正大學犯罪研究中心在今天公布，去年度民眾對警察重點施政作為滿意度研究調查，包含住家安全感、維護治安工作、打詐、緝毒、取締酒駕等9個項目；其中民眾對住家安全感滿意度去年達86.35%，此項目自2021年起，滿意度都超過8成。學者指出，這項目透露民眾主觀感受，顯示台灣治安環境良好，民眾就算深夜單獨出門也不會感到害怕，可見警察維護治安的表現受到肯定。

在此次調查中各項滿意度分別為，「民眾對住家與社區治安」86.35%、「警察維護治安工作」78.72%、「警察機關打詐成效」64.99%、「推動暑期保護青少年青春專案」74.15%、「查緝毒品」67.13%、「加強取締酒駕」71.3%、「處理群眾抗議之作為」67.41%、「維護安全勤務」89.63%、「提供便民措施」90.78%、「遏止聚眾鬥毆事件」83.58%。

中正大學犯罪研究中心主任楊士隆表示，這次調查中有很多項目滿意度都超過8成，某些項目也超過6成，可見警察對維護治安各項工作相當努力。不過，他也提醒民眾，民眾應該要注意自身安全的責任，因為他常看到報導，有些民眾被騙、小孩吸毒，事後都怪到警察頭上。

楊士隆說，以打詐來說，警察幾乎是「無孔不入」在努力，這點從打詐案件數下降就可顯見；但打詐並非全是警察的責任，金融業的金流控管、容易發生詐騙案件的網路平台，這些都需要政府介入。至於毒品問題，也應該加強學校教育、家庭教育以及家人關係的改善，這些問題都應由政府透過整體施政來解決、改善。

中正大學犯罪研究中心主任楊士隆說，這次調查總共打了8萬多通手機電話，但是近來民眾防詐意識提高，實際接通的電話只有3萬多通，其中取得的成功樣本只有1萬多通，由此可見民眾的防詐意識確實有所提升。

中正大學此次調查期間為去年12月11日至17日，以手機電話訪問設籍在台、澎、金、馬年齡滿18歲者，實際取得有效樣本3000位，在95%的信心水準下，抽樣誤差最大為1.79%。

