    首頁 > 社會

    霸占廁所太久爆衝突 花蓮2男當街互毆被送辦

    2026/01/21 11:21 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮市國聯五路一間酒吧發生酒後衝突事件，酒客從店內一路吵到店外，最後在馬路上扭打成一團，花蓮警方獲報趕抵現場。（警方提供）

    花蓮市國聯五路一間酒吧發生酒後衝突事件，酒客從店內一路吵到店外，最後在馬路上扭打成一團，花蓮警方獲報趕抵現場。（警方提供）

    花蓮市國聯五路一間酒吧發生酒後衝突事件，兩名男子酒後竟為了「上廁所太久」爆發口角，從店內一路吵到店外，最後在馬路上扭打成一團。警方獲報趕抵現場，其中一名男子因酒醉情緒失控，不斷對員警咆哮，當場遭警方壓制並實施保護管束；全案訊後雙方互告傷害，警方把兩人依法移送花蓮地檢署偵辦。

    這起糾紛發生在10日凌晨4點多，31歲胡姓男子與45歲潘姓男子原本就互相認識，兩人當晚在同一間酒吧飲酒消費。席間胡男進入廁所後，長時間佔用未出，導致同樣急需用廁所的潘男及其他顧客無法使用。潘男疑不滿胡男霸占廁所太久，加上雙方先前疑似就有嫌隙，新仇舊恨湧上心頭，遂要求胡男到樓下「講清楚」，兩人下樓後在騎樓談判，但在酒精催化下，言語衝突升級為肢體暴力。

    監視器畫面拍下，兩人從騎樓一路拉扯推擠到馬路邊，隨後更扭打倒地，在地上翻滾互毆，場面相當混亂，路過民眾見狀趕緊報警。花蓮警分局豐川派出所獲報後，迅速派遣警力趕赴現場；31歲的胡男疑似不勝酒力且情緒激動，即便員警已將雙方架開，胡男仍不斷大聲咆哮，甚至試圖衝撞、推擠員警，警方依法把胡男管束帶回派出所。

    花蓮警分局今指出，全案經偵訊後，已把胡、潘兩男依涉嫌刑法傷害罪及違反社會秩序維護法，移送花蓮地方檢察署偵辦。警方呼籲，民眾飲酒聚會應量力而為並保持理性，遇有糾紛應冷靜溝通，切勿因一時衝動訴諸暴力，任何危害公共秩序及人身安全的違法行為，警方絕對嚴正執法，絕不寬貸。

    花蓮市國聯五路一間酒吧發生酒後衝突事件，酒客從店內一路吵到店外，最後在馬路上扭打成一團，花蓮警方獲報趕抵現場。（警方提供）

    花蓮市國聯五路一間酒吧發生酒後衝突事件，酒客從店內一路吵到店外，最後在馬路上扭打成一團，花蓮警方獲報趕抵現場。（警方提供）

    花蓮市國聯五路一間酒吧發生酒後衝突事件，酒客從店內一路吵到店外，最後在馬路上扭打成一團，花蓮警方獲報趕抵現場。（民眾提供）

    花蓮市國聯五路一間酒吧發生酒後衝突事件，酒客從店內一路吵到店外，最後在馬路上扭打成一團，花蓮警方獲報趕抵現場。（民眾提供）

