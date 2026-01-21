台鐵廠區廢棄列車被鎖定！狂偷電纜線、銅管近半噸 竊盜3人組羈押禁見

警方將3名竊嫌依竊盜等罪嫌移送法辦。（警方提供）

台中市龍井區台鐵煤炭廠及廢棄車輛暫存區，近期遭潛入行竊廢棄列車電纜線及銅管，鐵路警察局台中分局立即成立專案小組，循線將蔡姓男子為首的竊盜3人組查緝到案，查扣尚未變賣銷贓的銅質贓物高達484.7公斤，以及各式犯案工具，檢方也依加重竊盜等罪嫌將3人聲押禁見獲准。

鐵路警察局台中分局指出，竊賊鎖定廢棄列車上的電纜線、銅管與氣閥韌管等高價金屬，利用深夜剪斷後分批搬走變賣，台鐵人員察覺異狀後報警，隨即報請台中地檢署檢察官徐慶衡指揮偵辦。

經查，以47歲蔡姓男子為首的3人組成竊盜集團，犯案前即縝密規畫路線，專挑偏僻廠區下手，並刻意避開主要監視器，為規避追緝，3人作案時還會交替使用汽車、機車接應共犯與載運贓物，試圖混淆警方掌握的行蹤動線。

專案小組歷經連日蒐證，逐一過濾周邊上百支監視器畫面，反覆比對車輛進出時間與路線，終於掌握嫌犯身分與活動模式，近日同步發動拘提與搜索行動，除逮捕3嫌也查扣尚未變賣的裸銅電線153.5公斤、台鐵列車銅質氣閥韌管331.2公斤，銅質贓物總重量高達484.7公斤，宛如一座小型「銅山」。

全案移送台中地檢署後，經檢察官聲請蔡嫌等3名羈押禁見獲准；鐵路警察局台中分局呼籲，針對竊盜犯罪份子，警方堅決打擊並嚴查嚴辦，另資源回收業者應落實收購登記，切勿收受來路不明的金屬廢料。警方將持續強化鐵道沿線巡邏，以確保鐵路設施與大眾運輸安全。

警方逮捕竊嫌並查扣大量尚未變賣的贓物。（警方提供）

警方查扣各式犯案工具。（警方提供）

