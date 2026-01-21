友人用餐驚見蟑螂 台灣百合公義協會理事長徐紹展恐嚇飯店討「抖內」

台北地檢署今日偵結，認定徐涉恐嚇取財罪，依法起訴。（記者吳昇儒攝）

台灣百合公義協會理事長徐紹展去年8月15日晚間與友人前往飯店用餐時，發現餐盤中有蟑螂，便向飯店反映。經理當場免除餐費還送上禮物，更找總經理與其協商。徐男卻以協會理事長、公司與國際媒體有接洽為要脅，要對方「贊助」最多60萬美金。董事長得知後，報警處理。台北地檢署今日偵結，認定徐涉恐嚇取財罪，依法起訴。

檢警調查，徐紹展案發當日晚間6時許，跟友人前往天成飯店翠庭中餐廳用餐，友人的餐盤中卻發現蟑螂。徐男向餐廳反映後，飯店林姓經理趕緊向兩人道歉，除了免除兩人的餐費外，還致贈禮物，並應徐男要求相約隔日由郭姓總經理與徐男協商後續事宜。

隔日，徐男抵達飯店後，郭姓總經理與趙姓行銷長接待他到貴賓室包廂內進行協商。徐男卻恫稱：「我坦白告訴你們，我協會理事長另一個公司就是顧問公司……，我們公司做三個工作，第三個國際媒體，我要跟你們玩下去是很好玩，因為那是我的服務」、「……到時候萬一國際媒體我登出來的時候那你們就很慘了……，真的，我想我有這個能力，我弄不倒你們，但是讓你們暫時歇業應該沒有問題」等語。

隨後徐男又向兩人宣稱，自己在推動某活動，需要90萬美金，目前已找到30萬美金的贊助，並明示希望飯店能夠「抖內」，還稱先前最高紀錄拿了人家3千萬封口費，隨後態度放軟，向郭、趙二人表示，目前只差60萬元美金，但沒有要飯店全數贊助，只能說越多越好，但也不能太少，要求二人向經營階層轉達此事。

張姓董事長、郭姓總經理等人認為徐男此舉已讓自己心生畏懼，最終決定報警究辦。

檢察官偵訊後認為，徐男在用餐過程中遭遇食物衛生條件不佳的情形，飯店已經由總經理、行銷長代表致歉，並給予補償，倘若徐男仍認為權益受損，可依法律途徑尋求救濟，卻出言恐嚇飯店，要求給付與醫療或精神賠償無關金額。

檢察官認定，徐男行為涉犯恐嚇取財未遂罪，依法提起公訴，因天成飯店未支付款項，故請法官依規定減輕其刑。

