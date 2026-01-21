調查局驚爆光寶科技董座「敦南案」筆錄、移送書洩漏案 調查官被判刑11月

調查局桃園市調查處周姓調查官洩漏光寶科技董座內線交易敦南案筆錄、移送書，認罪獲桃園地院判處應執行有期徒刑11月，得易科罰金。（記者余瑞仁攝）

法務部調查局驚爆偵查筆錄及移送書外洩案！桃園市調查處曹姓專員2016年間退休後，轉任上市公司光寶科技稽核處長，由於該公司董事長宋恭源涉入內線交易「敦南案」，曹男於2021年間約出承辦沈姓調查官學弟當面行賄2台蘋果平板電腦請求不要移送，經沈舉報，而該案被移送前後，另名周姓調查官又在曹的請託下，分次將該案筆錄與移送書洩漏給曹。桃園地院上週依貪污罪的違背職務行賄罪將曹男判處2年徒刑；周男因自白犯罪，另被依次2洩密罪判處各判6月徒刑，應執行有期徒刑11月，得易科罰金。

全案起於2021年5月，曹男從周姓調查官口中得知其宋姓老闆所牽連的內線交易「敦南案」，是由沈姓調查官負責，便私下約沈男到超商碰面，暗示沈不要移送該內線交易案，還送給沈2台iPad，沈男因當下不及退還，事後將曹男行賄一事，向上陳報至調查局督察處，該局隨即指示北部地區機動工作站介入調查，經報請桃園地檢署指揮偵辦，更查出該案移送前後，周男分2次將筆錄與移送書洩漏給曹男，曹、周經檢察官偵辦後雙雙起訴。

桃園地院審理時，曹男辯稱只是想要跟沈姓調查官建立一個稽核業務與調查處犯罪業務的聯繫窗口，而請沈試用看看iPad好不好用，並未請沈不要移送宋恭源等；但法官認為，客觀上任何人均可推論曹男是為宋案說情而來，並因而交付iPad給沈姓調查官，所為與行求賄賂之構成要件相合，其試用iPad的辯詞顯不可採，審結判處2年徒刑。

周姓調查官於法院審理時自白認罪，法官認為，其明知於參與刑事案件偵辦所取得的資料，均屬國防以外應秘密的事項，應嚴守保密義務，竟囿於私人情誼，洩漏犯罪嫌疑人的調查筆錄及完整移送書內容等，所為自屬不該，應予非難，另審酌周自白犯罪，判處2罪各6月徒刑，合併應執行11月，得易科罰金。

