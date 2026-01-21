囂張！逾400萬奧迪性能跑房車被拖吊 男子竟半路撕封條上車

男子逕自撕下副駕駛座車門上封條，開門入車內，一路坐到保管場。（圖由警方提供）

一輛新車價逾400萬元的奧迪性能跑房車，違規停車被拖吊，不料，拖吊車拖著奧迪車前往保管場半途停等紅燈時，竟遭一名年輕男子上前撕掉副駕駛座車門封條，開門上車，視公權力為無物，苗栗縣警察局交通隊表示，將依妨害公務罪嫌移請刑警大隊偵辦。

苗栗縣警察局苗栗拖吊場員警，於昨（20）日上午9點30分執行違規停車拖吊勤務時，在苗栗市站前路發現該輛奧迪性能跑房車違規停放於紅線，依法執行拖吊。

拖吊車在拖著該輛奧迪性能跑房車返回保管場途中遇紅燈停等時，一名年輕男子從拖吊車後方一輛白車轎車下車後，走至該輛奧迪性能跑房車的副駕駛座處，逕自撕下車門上的封條，並開門入車內，一路坐至保管場。

該名年輕男子的行為，被白色轎車的行車紀錄器錄下，影像被PO網，引發熱議。對此，警察局交通隊表示，該名年輕男子撕毀封條行為，違反刑法第139條損壞、除去或污穢公務員依法所施之封印或查封之標示妨害公務罪，將移請刑警大隊偵辦，呼籲民眾勿違規停車及脫序行為，以維護用路安全。

苗栗縣警察局苗栗拖吊場員警，於昨（20）日上午9點30分執行違規停車拖吊勤務時，在苗栗市站前路發現該輛奧迪性能跑房車違規停放於紅線，依法執行拖吊。（圖由警方提供）

警方貼上封條。（圖由警方提供）

