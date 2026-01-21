酒店妹遭侵犯！電梯監視器驚見她「癱軟被背下樓」 他遭逮詭辯5字

偵訊時，李男矢口否認犯罪，辯稱雙方是合意性交易，他有詢問A女是否願意加價發生關係。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

台北市一名傳播女子A女（化名）受邀前往北投某汽車旅館陪酒，期間因不堪酒力醉倒，遭李姓男客趁機侵犯。事後，李男辯稱是雙方合意的「加價性交易」，但士林地檢署比對通訊軟體紀錄及監視器畫面，認定李男涉嫌趁機性交罪，依刑事訴訟法第251條第1項，對其提起公訴。

起訴書指出，2024年8月1日凌晨1時許，李男透過仲介安排，與A女相約於北投區一處汽車旅館包廂飲酒唱歌。席間，李男多次對A女動手動腳，引發A女強烈不滿。

凌晨3時17分，A女曾透過LINE向所屬傳播公司傳訊求救：「他在要親要摸，我就要走了。」當時公司回覆：「你擋不住的話跟我說，我來處理。」檢方據此認為，A女當時完全沒有與被告發生性行為的意願。

直至凌晨4時25分，李男見A女已因酒醉陷入意識不清、無法抗拒的狀態，即透過LINE私訊仲介陳某，謊稱：「我加一小時。」隨後趁機對昏睡中的A女進行性侵。

期間，公司曾多次傳訊詢問A女狀況，訊息包括：「問續喔」、「你還可以續嗎？」、「客人說要續1小」，並撥打3通LINE電話，但A女因醉酒皆未讀未回，亦無法接聽。

檢方勘驗監視器影像，發現A女凌晨1時51分上樓進房時，穿著白色短袖、牛仔短褲並繫有皮帶，精神狀態正常，可獨自行走並與人交談；清晨5時18分：A女被李男背著走出房門進入電梯，此時A女已全身癱軟，身上衣服捲起到胸部下緣、背部裸露，且腰間皮帶消失，牛仔褲頭露出內褲。

偵訊時，李男矢口否認犯罪，辯稱雙方是合意性交易，他有詢問A女是否願意加價發生關係。不過，檢方認為，A女在接案前已明確告知仲介是「純喝酒」，且在案發前已對李男的騷擾表示反感，絕無可能在意識清醒時突然同意性交易，依刑事訴訟法第251條第1項，對李男提起公訴。

至於A女指控遭下藥部分，因醫院檢驗並未驗出常見毒藥物反應，此部分證據不足，由檢方另為不起訴處分。

