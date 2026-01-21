台東復康巴士後門未關輪椅患者險落地 後車駕駛心驚膽跳

載著慢性病患者的專車沒關上後門。（民眾提供）

台東昨發生某診所復康巴士後車門未關，載的卻是坐著輪椅要就醫的慢性病患者，後車駕駛看得心驚膽跳，連超車都不敢，也有駕駛更擔心「萬一跟近了、患者摔下，那自己豈不是壓個正著？」

診所車輛保養人林先生表示，當天是臨時代班的司機，因為病人突然腳軟無法坐前座，依照流程需要回報診所申請復康巴士，但當時的司機擅自做主簡易固定。當時也有許多駕駛按喇叭警示，最後司機還是致電診所再增派車輛接送。

請繼續往下閱讀...

雖然只是慢速行駛，但輪椅上的患者真的只差一步距離就會落地，網友訝異「可能隨時下車」，讓人心驚。民眾表示，身障患者不是「將就載一下就好」而是更需被保護的人，自己怕超車後，造成對方急煞或轉彎，可能輪椅患者滾下車，因此謹慎跟車，直到抵達自己目的地、停靠路邊。

常往來縱谷與市區的王先生說，這輛車常出現在台9線，倒是第一次看到這麼危險的狀態，萬一自己跟車、患者又摔下「豈不是直接輾過？太可怕了」。

警方表示，據影片所示，該車駕駛後車門未關上路，違反道路交通管理處罰條例第30條情事，可處新台幣三千元以上、一萬八千元以下罰緩；如果造成事故的話，要負過失傷害刑事責任，並吊扣駕駛執照一年；致人重傷或死亡者，吊銷其駕駛執照。

警方呼籲，駕駛上路前務必檢查所有車門和後車廂是否確實關緊，若目擊民眾為後方車輛，可按喇叭或閃燈提醒，並在安全情況下（如不阻礙交通）協助對方减速靠邊，但以不發生事故為原則。

