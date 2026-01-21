為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    由偷變搶還將被害人拖行受傷 惡男被依準強盜罪判刑5年2月

    2026/01/21 10:27 記者李立法／屏東報導
    李男由偷變搶，還將被害人拖行受傷，被依準強盜罪判刑5年2月。（資料照）

    李男由偷變搶，還將被害人拖行受傷，被依準強盜罪判刑5年2月。（資料照）

    45歲李姓男子見楊女買菜後不注意，竊取楊女放在機車龍頭底下置物箱內皮包，遭楊女發現制止，李男為擺脫楊女，跳上機車將拉住李男衣服及機車的楊女脫行在地，楊女受傷疼痛才鬆手，警方事後據報循線逮到搶走被害人皮包及機車的李男送辦，屏東地院依準強盜罪判處李男5年2個月徒刑，可上訴。

    楊女去年9月間在萬丹市場買菜後，將皮包放在機車龍頭底下置物箱內，並跟友人聊天，轉身卻發現李男拿走她的皮包並坐上機車，她趕緊抓住李男上衣及機車，李男竟發動引擎催油門落跑，楊女被拖行約3公尺後才放手，造成雙膝、腳背及右手肘多處擦挫傷，李男擺脫楊女後騎機車往潮州方向逃逸。

    警方據報後，循線在李男佳冬鄉住處附近逮到李男並起獲贓物；李男坦承竊取楊女的皮包，因為被楊女發現，他才騎機車催油門要離開，他不知道楊女被拖行受傷。

    屏東地院認為，李男正值壯年，並非無謀生能力，卻多次因竊盜被判刑及入獄，素行不佳，李男任意竊取他人財物，因犯行敗露為脫免逮捕而施加強暴，不僅侵害他人財產權益，更對民眾生命安全及社會治安造成相當危害，實屬不該，依準強盜罪判處5年2個月徒刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播