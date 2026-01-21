為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    阿北醉倒草悟道「人間蒸發」 警搜20分鐘灌木叢尋獲…險凍出人命

    2026/01/21 10:21 記者許國楨／台中報導
    警方找到醉倒在灌木叢中的阿北。（民眾提供）

    台中市勤美商圈草悟道，前天深夜有民眾目擊一名阿北倒臥路旁，全身抽搐、嘴角流口水，警消火速趕赴現場，卻發現人竟然不見了，現場只剩空蕩步道與刺骨寒風，就在眾人搜尋近20分鐘、氣氛愈來愈緊繃之際，終於在500公尺外的灌木叢中找到人，及時送醫搶回一命。

    台中市第一分局公益派出所當時接獲報案，指台灣大道二段草悟道旁有名阿北倒地，疑似抽搐、流口水，狀況相當危急，立即派遣巡邏警員前往處理，並同步通知救護人員支援。

    女警馮婕妮率先抵達報案地點，卻發現現場空無一人，連最初報案的民眾也已離去，警消人員沿著草悟道、花圃與周邊巷道來回搜尋，卻始終找不到人影，一度懷疑是否「烏龍報案」，但考量低溫環境與報案內容，仍不敢大意。

    就在搜尋陷入膠著時，一名熱心路人主動上前指引，表示對巷中興街內、第三個停車格旁的灌木叢，似乎有人倒臥，警方趕往查看，果然在距離原報案地點約500公尺外的樹叢內，發現一名阿北癱倒在地，神情虛弱、幾乎無力起身。

    經查，該名阿北為63歲蔡姓男子，身上散發酒味，坦承當晚有飲酒，並斷斷續續表示「心臟很痛」，救護人員研判，可能因飲酒加上低溫，引發心臟不適而倒地，隨即將蔡男抬上救護車，緊急送往中國醫藥大學附設醫院救治，並聯繫家屬前往照護，順利化解這場寒夜生死危機。

    警消隨即將阿北送醫，化解一場生死危機。（民眾提供）

