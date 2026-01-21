高市警謝勝隆守護婦幼10餘年 獲頒廉潔楷模

高雄市警察局婦幼警察隊警務員謝勝隆（右）獲市長陳其邁（左）頒發廉潔楷模。（高雄市警察局提供）

高雄市警察局婦幼警察隊警務員謝勝隆，自2009年調派該隊迄今，投身家暴防治與兒少保護領域，推動家暴安全防護網專案，主動發想製作「家暴案件現場處理備忘錄」等工具，將危險評估題項融入訪談，提升基層員警處置效率，獲選2025年度高雄市政府廉潔楷模。

高市府每年辦理廉潔楷模選拔，由各局處舉薦具有廉能事蹟之員工參加審核評比，謝勝隆深耕婦幼保護領域多年深獲肯定。

高市警局表示，謝勝隆為交通管理碩士，具備交通執法與安全管理領域知識，2014年受內政部警政署推派赴美完成聯邦調查局FBI防制兒童暴力犯罪國際專案小組訓練，並獲選FBI「防制兒童網路暴力犯罪國際任務隊」成員，與全世界38個國家隊員跨國合作，針對散播受害兒童影片者進行查緝。2018年與FBI合作緝獲全球散布兒童色情影片「百大名單」中的第30、33名台灣犯嫌，持續協助我國各地方檢察署、警察機關調查境外之兒少性剝削案件，緝捕在台的犯嫌。

謝勝隆承辦高雄市家庭暴力個案也不遺餘力，常利用個人休息時間親赴個案住所晤談、陪同就醫，處理個案累積逾1000件。另為協助經濟困難的個案穩定生活並返回接受治療，曾自費提供餐食，甚至在個案流浪期間匯款資助油資。

高市警察局長趙瑞華表示，謝勝隆獲獎不僅是其個人工作表現的認可與讚揚，更展現了市警局婦幼安全保護堅定的力量，也期許同仁協力打造無暴力生活空間，成為守護民眾安全最溫暖的後盾。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

