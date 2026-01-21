內湖母女遭詐1200萬輕生亡！兒告車手求償461萬 法院判賠216萬原因曝

台北市內湖一對母女誤信假投資遭詐1200萬元，警方調查，本案10名涉案車手，扣除已到案的楊等4人，另5人因他案已入監或收押，還有1人在逃。圖為王姓車手。（資料照）

台北市內湖一對母女因誤信假投資遭詐1200萬元，情緒崩潰下走上絕路，曾姓兒子事後提告鄭、顏姓兩名車手，並求償461萬元。士林地方法院審理後，雖可認定鄭、顏實際擔任車手收款，但證據不足以證明其與其他車手間具有意思聯絡或行為關連，不構成共同侵權行為，僅須就各自實際收款金額負責，判決鄭、顏兩人分別賠償200萬元及16萬元，其餘請求不予准許，全案可再上訴。

判決指出，該詐騙集團於臉書投放不實廣告，冒用投資型YouTuber「柴鼠兄弟」的名義誘騙民眾。受害人甯姓婦人點擊廣告後，被要求加入LINE好友並下載虛假的投資 App「長紅E點通」。隨後，詐團以投資款為由，多次指派車手向甯婦收取現金。

據了解，甯姓婦人丈夫早逝後，長年經營早餐店維生，獨力撫養一雙兒女，憑著勤奮工作也累積了一筆積蓄，女兒更在考取專業證照後任職會計師，原本前途可期。未料，母女二人不慎誤信詐騙集團話術，陸續匯款投資，甚至以房屋抵押貸款170萬元，直至事後才驚覺受騙，最終血本無歸，損失高達1200萬元。

法院調查，鄭男自2024年6月起加入詐騙集團，負責向被害人收取款項，並於同年8月5日前往台北市內湖區，冒充投資公司專員，向甯婦收取200萬元。顏男則在同年9月間加入另一詐騙集團，並以相同手法向甯婦收取16萬元；兩人取得款項後，均依指示將金錢轉交上游成員，以製造金流斷點。

曾男表示，除顏、鄭兩名車手外，另有多名車手也曾向母親收款，總損失高達461萬元，而母親後於前年12月8日死亡，遂以繼承人身分承受其損害賠償請求權，主張多名車手應負共同侵權行為的連帶賠償責任。

不過，法院審理後認為，雖可認定鄭、顏二人確實參與詐騙集團並實際收款，但現有證據不足以證明各車手彼此之間具有主觀意思聯絡，或在行為上具備共同關連性，亦難認其對其他車手行為具有幫助犯意，因此不成立民法所稱的「共同侵權行為」，判決鄭、顏二人僅須就各自參與的收款行為，負擔個別賠償責任，分別須賠償鄭男200萬元、16萬元，全案可再上訴。

