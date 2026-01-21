為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    中國女列「社區毒瘤」第一名 發起投票者慘了

    2026/01/21 09:34 記者黃佳琳／高雄報導
    中國籍李姓女子被社區住戶票選社區毒瘤的第一名，發起投票者被法官判有罪。示意圖。（資料照）

    中國籍李姓女子被社區住戶票選社區毒瘤的第一名，發起投票者被法官判有罪。示意圖。（資料照）

    家住高雄前鎮區某社區大樓的馮姓男子與李姓鄰居有宿怨，馮男在社區197人的LINE群組舉辦網路投票，讓社區住戶票選「社區毒瘤是什麼」，並把李女的名字列為其中一個選項，票選結果出爐，李女「榮登」第一名寶座，李女不滿被針對而提告，法官認為，馮男多次在群組內發文抨擊李女的不是，有意引導投票結果，已侵害李女的名譽權，因此依散布文字誹謗罪判罰2萬元。

    判決指出，中國籍的李姓女子曾因細故與社區馮姓住戶發生糾紛，李女提告後，馮男獲不起訴處分，馮男不滿，認為李女破壞社區和諧，去年5月9日凌晨在社區197人的LINE群組舉辦網路投票，讓社區住戶票選「社區毒瘤是什麼」。

    由於李女不在群組內，當票選結果出爐後，李女「榮登」第一名寶座，李女事後得知此事，氣得報警提告；高雄地方法院審理時，馮男坦承犯行，但他認為自己沒說錯也沒做錯，拒絕與李女和解。

    法官發現，馮男發起投票前後，多次在群組發文痛罵李女是「鳥人」、「噁心」、「王八蛋」、「外來的病毒」，還指控李女是破壞別人家庭的小三，但馮男的言論，多為針對個人操守高頻率且恣意地謾罵與人身攻擊、挑唆尋釁，與社區公共事務無關，明顯侵害李女的人格及名譽權，因此依散布文字誹謗罪判罰2萬元，得易服勞役，可上訴。

