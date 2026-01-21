為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    寒流來襲防一氧化碳中毒 消防局︰洗澡時多開一扇窗

    2026/01/21 09:25 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市消防局為防範冬季常見的一氧化碳中毒事故，昨到大賣場加強居家安全宣導。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市消防局為防範冬季常見的一氧化碳中毒事故，昨到大賣場加強居家安全宣導。（記者林嘉東翻攝）

    中央氣象署針對北部地區發布低溫及大雨特報，濕冷天氣持續影響市民生活。基隆市消防局為防範冬季常見的一氧化碳中毒事故，昨特別在24節氣中的「大寒」，動員各分隊與義消宣導大隊，深入基隆市各大賣場、街道及人潮聚集路段，加強居家安全宣導。

    基隆地區多雨潮濕，許多住戶即便將熱水器設置於陽台，仍可能因天冷關閉窗戶，或於陽台堆放雜物、晾掛衣物影響通風，導致瓦斯燃燒不完全而產生一氧化碳，增加中毒風險。

    消防局指出，一氧化碳為無色、無味、無臭的氣體，極易在不知不覺中造成人員傷亡，素有「隱形殺手」之稱。天氣驟冷時，民眾為了保暖往往緊閉門窗，若使用燃氣設備卻未保持良好通風，將大幅提高一氧化碳中毒風險。

    消防人員在訪視及宣導過程中特別提醒民眾，熱水器應安裝於空氣流通良好的位置，若環境條件不足，務必選用強制排氣型（FE式）熱水器，或改採電熱水器，以降低中毒風險。

    面對連日來低溫，基隆市消防局長游家懿呼籲市民，記得「洗澡時，多開一扇窗；睡覺前，關閉不必要的電源」等安全守則；如對家中熱水器設置或燃氣設備安全有任何疑慮，民眾可隨時聯繫鄰近消防分隊申請居家安全診斷，共同守護寒冬中的居家安全。

    基隆市消防局為防範冬季常見的一氧化碳中毒事故，昨到大賣場加強居家安全宣導。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市消防局為防範冬季常見的一氧化碳中毒事故，昨到大賣場加強居家安全宣導。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市消防人員提醒民眾，熱水器應安裝於空氣流通良好的位置，若環境條件不足，務必選用強制排氣型（FE式）熱水器，或改採電熱水器，以降低中毒風險。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市消防人員提醒民眾，熱水器應安裝於空氣流通良好的位置，若環境條件不足，務必選用強制排氣型（FE式）熱水器，或改採電熱水器，以降低中毒風險。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市消防局提供瓦斯外洩處理要領，提供民眾因應之道。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市消防局提供瓦斯外洩處理要領，提供民眾因應之道。（記者林嘉東翻攝）

