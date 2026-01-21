為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    KTV唱歌強拉傳播妹進廁所性侵 色男下場慘了

    2026/01/21 09:20 記者陳建志／台中報導
    台中市男子阿明（化名），在KTV廁所性侵小琪（化名）得逞，刑事部分判7年6月徒刑，民事部分台中地院判賠90萬元。（記者陳建志攝）

    台中市男子阿明（化名），在KTV廁所性侵小琪（化名）得逞，刑事部分判7年6月徒刑，民事部分台中地院判賠90萬元。（記者陳建志攝）

    台中男子阿明（化名）去年4月和小琪（化名）等友人到1家KTV包廂唱歌，席間阿明到廁所上廁所，見小琪開門竟將她拖進廁所，脫下褲子從背後性侵還錄影得逞，小琪事後落淚報警，刑事部分阿明依錄影而犯強制性交罪，處有期徒刑7年6月，小琪提起刑事附帶民事訴訟，求償200萬元，阿明雖辯稱兩人是合意性交，但法官不採信，判決賠償90萬元，可上訴。

    判決指出，小琪與阿明2024年4月21日凌晨5、6點和多名朋友在台中1家KTV包廂唱歌、喝酒玩樂，席間阿明進入包廂廁所內上廁所時，見小琪打開廁所門，竟將她拉入廁所內，並壓制在洗手台前，小琪因酒後無力掙脫，且被摀住嘴巴無法求救，阿明脫下她的安全褲、內褲後，從背後強制性交得逞，性侵過程中還持手機錄下性交過程，小琪不甘受辱，當天7點離開包廂後，前往醫院驗傷並報警處理。

    小琪事後引發創傷後壓力症候群，至少接受22次的心理評估諮商，且擔心拍攝的性影像外流，身心承受莫大的折磨及創傷，提告損害賠償，要求阿明給付200萬的精神撫慰金。

    阿明在法院審理時，坦承當天有和小琪在包廂廁所發生性行為，但辯稱雙方是合意性交，並無違反她的意願，還稱事後隔天，小琪就繼續從事傳播小姐陪酒唱歌的工作，同年5月15日還與友人開心一同前往墾丁出遊，看不出來有創傷壓力症候群的狀況。

    台中地院審理時認為，阿明對於小琪的行為，刑事部分已經依錄影而犯強制性交罪，處有期徒刑7年6月，小琪因家庭經濟壓力，有工作賺錢的急迫性，因此案發後仍試圖恢復工作，並與友人出遊釋放壓力，不應將「完美被害人」的迷思，加諸於被害人身上。

    合議庭認為，阿明侵害小琪的身體、自由、隱私、貞操等人格法益，並造成她精神上承受相當痛苦，審酌雙方之身分、地位、財產狀況，及小琪精神上所造成的痛苦程度，認精神慰撫金以90萬元為合理，可上訴。

