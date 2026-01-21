為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    捐300換來「你中獎88888元」 失財又淪詐騙共犯

    2026/01/21 09:21 記者顏宏駿／彰化報導
    柯男捐300元做公益，換來「你中獎88888」！淪詐欺共犯　被判刑6月。（資料照）

    彰化柯男去年2月，收到詐團的「中獎通知」，但前提是要匯款給「弱勢團體」，他匯了300元給「無國界醫生組織」，結果「惡夢降臨」！對方稱「你中獎88888元」，但銀行要做「第三方支付審核」，柯男開通後，對方要求匯款近2萬元至指定帳戶，他匯出後感覺受騙上當，對方改派假「金管會」人員上陣，要他提供4個帳戶，2萬元就會匯回，結果4個帳戶落入詐團手中，1天之內被匯47萬5千元，隨即被提領一空。被害人報案後，警方循線逮捕柯男，柯男辯稱「我自己也是受害人」，但該案進入彰化地方法院審理後，柯男仍堅持自己是受害人，沒有與被害人和解，法官判他6月徒刑，併科罰金15萬元。

    判決書指出，柯男大眾傳播系畢業後，在一家知名咖啡店工作，去年2月從網路看到詐團投放的廣告，若參加公益活動，憑收據，便有機會獲得獎金，於是他捐300元給無國界醫生組織，隨後，他把收據傳給對方，對方告知他抽獎中了8萬8888，但因係「第一次交易」，需由銀行審核帳戶，再以「開通第三方轉帳功能」、「沖帳動作」為由，要求柯男匯款9999元及9103元至指定帳戶，柯男照做後，覺得不妥，想追回被騙款項，對方一名自稱金管會人員可協助處理，要求柯男交付4個銀行帳戶試試看。柯男將4個銀行帳戶（餘額分別僅剩543元、9元、912元及3684元）的提款卡、密碼等資料寄出，由一名綽號「取簿手」的郭男收取。這些帳戶隨後流入詐騙集團手中，共有10名被害人匯47萬5千元，隨即被提領一空。柯男被指為詐團共犯，但他辯稱「我也是被害人」。

    法官勘驗被告提出的證據，柯男雖宣稱自己匯出9999元及9103元，但匯出後並未向詐團提及，其次被告提供的4個帳戶所剩金額均不多，可見柯已預見寄出後會有風險，因此認定柯男所辯不足採信。因此判處6月徒刑，併科罰金15萬元。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

