    拍到了！西裝男在澎湖機場前路邊「解放」 恐吃罰單

    2026/01/21 09:10 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖機場傳出乘客，公然在機場外「小解」。（澎湖交通觀察日誌提供）

    澎湖機場是唯一出入澎湖空運門戶，攸關澎湖門面，但昨（20）日晚間卻傳出有人公然在機場對面停車場入口處，就地在路邊電線桿「小解」，經路過民眾拍下照片，投稿至《澎湖交通觀察日誌》網路平台公開，引發軒然大波，嚴重影響觀瞻，還吃上罰單。

    根據《澎湖交通觀察日誌》投稿內容指出，昨晚7時55分，1輛黑色自小客車停放在機場門口，車內下來3位男性乘客，其中1名穿西裝、打領帶的眼鏡男，在2名男性友人陪同下，穿過馬路前往對面機場停車場入口處，就地對著路邊電線桿，公然打開拉鍊「小解」，不管現場車水馬龍的人潮，行徑令人咋舌。

    民眾拍下照片投稿後，經網路平台散播，立即引發廣泛討論，由於澎湖機場內有寬敞乾淨的廁所，西裝眼鏡男卻捨近求遠，還穿過馬路，直接在對面電線桿就地「小解」，似乎是「脫褲子放屁、多此一舉」，而旁邊2名男子也未阻止，狀似有飲酒，現場留下一大片尿漬，也令人噁心。

    由於公然路邊「小解」行為，除了輿論撻伐外，也觸犯廢清法27條第7款隨地便溺，依同法第50條處新臺幣1200元以上、6000元以下罰鍰，這泡尿代價不小。至於民眾質疑飲酒搭乘飛機的適當性，這就由航空公司及安檢單位認定，只要未有過激行為，並配合安檢提出證件通關，還是能順利登機。

    三名男子搭乘黑色自小客車抵達機場，卻捨機場廁所不用，在路邊公然小解。（澎湖交通觀察日誌提供）

