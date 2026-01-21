抽血酒精超標卻不是酒駕！女老師挨罰喊冤 法院不排除「偽陽性」撤罰

法院審理認為，不能排除醫院抽血檢驗結果，因女老師受嚴重傷勢影響，產生偽陽性，且員警當時也未聞到酒味，判決撤銷處分。（資料照）

苗栗一名安親班女老師騎機車車禍昏迷送醫，經抽血檢驗酒精濃度超標，被依酒駕開罰1萬5000元並吊扣駕照。女老師喊冤，她不會、也沒有喝酒，提行政訴訟。法院審理指出，不能排除醫院抽血檢驗結果，因女老師受嚴重傷勢影響，產生偽陽性，且員警當時也未聞到酒味，判決撤銷處分。

這名女老師於前年7月2日晚間近6點許，騎機車於頭份市發生交通事故，昏迷送醫救治，經員警報請檢察官核可後，委請醫院採集她的血液送檢測酒精濃度，測得其血液中酒精濃度達36.8mg/dL，換算吐氣酒精濃度為0.18mg/L，超過酒駕罰則標準，警方開單告發。女老師被裁罰1萬5000元、吊扣駕照1年、並應參加道路交通安全講習。

女老師喊冤，表示自己是安親班老師，不會喝酒也沒有喝酒，且她是在下班後騎機車返家離開安親班約400公尺處發生車禍，上課時不可能飲酒；而她被送至醫院後當晚8點多才抽血，主張檢驗結果與事實有出入。

法院調查，舉發機關所提的證據，是醫院以「酵素分析法」檢測。但依據法務部法醫研究所的鑑定意見，酵素分析法容易受到乳酸及乳酸脫氫酶（LDH）等因素干擾，可能產生偽陽性結果，因此若檢測呈陽性，應再以較精確的「頂空氣相層析法」確認。

此案中，醫院僅使用酵素分析法，且並未同時檢測女老師體內的乳酸或乳酸脫氫酶濃度。加上女老師在交通事故中受多處嚴重外傷，依醫學檢驗研究，嚴重組織損傷可能導致乳酸脫氫酶上升，進而影響酵素分析法的檢測結果。

因此，法官認為，女老師的酒精檢驗結果可能受到傷勢所引發的生理變化影響，產生偽陽性，難以做為確定飲酒的證據，且此件車禍處理員警也證述，當時並沒有聞到女老師身上有酒味、也無查獲與酒類相關物品，認為處分有違誤，女老師請求撤銷，為有理由，應予准許。

