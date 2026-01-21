酒駕男追撞騎士倒地肇逃 警循線逮人送辦

自行車扭曲變形，顯見車禍撞擊力道猛烈。（圖由民眾提供）

高雄市鳳山區今天清晨發生1起酒駕肇逃事件！

黃姓男子今天清晨騎乘自行車於鳳山區海洋一路，突遭朱姓男子酒後駕車從後追撞，造成黃男摔車倒地流血送醫，警方以車追人將朱男查緝到案，警訊後將他依公共危險、肇事逃逸罪嫌移送法辦。

請繼續往下閱讀...

警方調查，黃姓男子（36歲）今天清晨5時許騎乘自行車，沿著鳳山區海洋一路西向東方向行駛，突遭同向1輛休旅車從後追撞，造成黃男摔車倒地哀號。

休旅車駕駛未下車查看，當場駕車肇事逃逸，黃男被撞受傷流血，造成手腳擦挫傷，自行車也扭曲變形，顯見撞擊力道猛烈。

警方據報到場處理車禍，通報救護車協助黃男送醫救治，所幸黃男命大，目前沒有生命危險。

警方調閱周邊監視器畫面，鎖定肇事車輛以車追人，循線查緝朱姓男子（37歲）到案說明，並對朱男實施酒測，確認朱男酒後駕車，酒測值為0.44mg/l。

警方調查，朱男昨晚11時許與友人飲酒作樂，心存僥倖以為酒精退了，開車要去上班，沒注意撞到人，直到家人通知，才知道事情大條，對於酒駕肇逃感到後悔。

警訊後將他依公共危險罪、肇事逃逸罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

警方將朱姓男子查緝到案。（圖由民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法