    首頁 > 社會

    大姐頭持棍打傷前男友 再恐嚇追殺遭判刑

    2026/01/21 08:48 記者陳鳳麗／南投報導
    剽悍5旬大姐頭持棍毆打前男友，後又恐嚇要追殺他，南投地院法官分別以傷害、恐嚇危害安全罪名判刑。（記者陳鳳麗攝）

    剽悍的5旬陳姓婦人到林姓前同居男友住處吵架，2人拿木棍互毆，致使男方多處受傷，4個多月後再打line電話給前男友，要他交出嗆她的人，不然就要找人追殺他，林男擔心會被做掉而報案，陳姓大姐頭被南投地院以傷害罪名判刑2月；另恐嚇危害安全罪判拘役40日。

    56歲陳姓女子因毒品案2023年服刑4月出獄，出獄後曾與林姓男子同居，分手後2人關係惡化。陳女2024年9月上旬某日凌晨3點，到前男友住處吵架，2人拿木棍互毆，雙雙掛彩，其中林男胸部、手都受傷，2人互告傷害。

    互毆傷害案還在司法程序中，陳女2025年1月19日傍晚6時許，打LINE電話給林男，電話中破口大罵，要他交出嗆她的人，不交出人就試試看，一定找人去追殺林男。林男擔心前女友手段兇狠，趕緊向警方報案。

    陳姓女子對持木棍互毆並打傷人，又恐嚇要找人追殺前男友，都阿莎力承認，但不願和解，賠償更是「門都沒有」，南投地院法官審酌陳女遇事不知以理性和平方式解決紛爭，持棍毆人致人受傷，後來又言詞恫嚇前男友，讓他心生不安與恐懼，南投地院法官近日將陳女以傷害罪名判刑2月；另恐嚇危害安全罪判拘役40日。

