    社會

    走私上千萬鰻苗遭陸海警查扣 貨主等8人疑被黑吃黑擄人判囚落幕

    2026/01/21 06:55 記者鮑建信／高雄報導
    鰻魚苗。（資料照，新北市政府漁業處提供）

    鰻魚苗。（資料照，新北市政府漁業處提供）

    海運公司王姓老闆和謝姓友人合作，打算走私上千萬元的40萬尾鰻魚苗，不料被中國海警查扣，他懷疑中間人陳男黑吃黑，於是派人擄走，強迫籌款682萬始放人，高等法院分院依妨害自由等罪，判處王男等8人分別8月至2年10月不等徒刑，王等人均不服上訴，被駁回並定讞。

    判決書指出，2021年元月間，海運公司王姓老闆委託陳男將10箱共40萬尾鰻魚苗，自金門載運至公海，交給對岸接駁船隻走私至大陸，結果在福建省晉江市遭對岸海警查扣。

    陳男雖賠100萬元，但王男懷疑他與海警合作黑吃黑，乃與貨主之一的謝男共謀，趁陳在隔月22日，自金門搭機抵達後，委託林姓友人等，涉嫌將他押走私行拘禁、毆打，要求賠償1200萬元損失。後來，陳男被迫簽下800萬元本票後，打電話向友人求救，直到隔天下午，籌到682萬元才獲釋。

    高雄地院依妨害自由罪，判處王等8人有期徒刑1年至2年8月不等，王等人均不服上訴，被高雄高分院改判10月至2年10月不等徒刑，王等再上訴，被最高法院駁回，全案落幕。

