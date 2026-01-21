為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    彰化某高職教官爆內鬥！LINE群影射不倫戀 還被轉發

    2026/01/21 00:34 記者陳冠備／彰化報導
    彰化一所高職爆發教官內鬥風波！一名已退休的教官L男，疑因未獲續聘擔任校安人員心生不滿，竟在校內LINE公務群組與教育部信箱，影射主任教官Y男與已婚女教官有「不當男女關係」，相關訊息還流入社群平台，引發輿論熱議。Y男認為名譽嚴重受損，對兩人提起民事求償共85萬元。彰化地院審理，判決L男與轉傳訊息的女教師丈夫H男須連帶負責，各賠償16萬元、8萬元。

    判決書指出，L男去年6月底退休後，原有意續留校內擔任校安人員，但最終未獲聘用，L男認為是主任教官從中作梗，心生怨懟，遂在多達147人的學校LINE公務群組發文，指稱自己遭受不公平對待，並影射Y男與一名已婚女教官關係曖昧，甚至以「檢舉不當男女關係」為題，向教育部部長信箱投書，還將相關圖文轉交該名女教官的丈夫H男。

    判決書也指出，H男得知後，認為妻子曾遭「職場霸凌」，竟將相關內容轉發至社群平台Threads，貼文迅速發酵，還被轉貼到擁有上千名成員的LINE群組，引來大量揣測與負面評論，進一步衝擊主任教官Y男的社會評價。

    Y男主張，兩被告行為已嚴重侵害其名譽權，導致精神痛苦，甚至出現焦慮、憂鬱與睡眠障礙而需就醫，依法向L男求償50萬元、向H男求償35萬元。

    對此，L男辯稱，發言只是抒發自身遭受霸凌的「心路歷程」與合理懷疑，且所提及的內容並非完全無據；H男則稱，主任教官屬可受公評人物，轉貼內容僅出於關心妻子，並未另加指控。

    法官指出，名譽權的侵害不一定是以直接謾罵為限，透過文字、圖片進行影射，使當事人在社會關係評價貶損，即構成侵權。且L男發文動機出於個人恩怨，內容多未經查證的推測，已逾越言論自由範圍；H男轉發行為亦助長不實訊息擴散，因此判決兩人須負侵權賠償責任。

    彰化某高職教官將內鬥搬上社群平台跟網路，造成當事人社會評價受損，提告民事賠償。彰化地院審理，對兩名被告分別判決應賠償16萬元、8萬元。（記者陳冠備攝）

