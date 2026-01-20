藝術教化展成果 南二監點燈添年節氣氛

典獄長陳育鼎率課室主管點燈。（南二監提供）

台南第二監獄大門設置大型生肖馬年主題花燈「七喜春來」，花燈點亮後，提升夜間山區道路能見度，也展示藝術教化成果。

典獄長陳育鼎表示，南二監地處偏遠，夜間照明相對不足，過往即關注行車安全議題。監內藝術班連續兩屆榮獲「台灣燈王」殊榮，花燈工藝已具相當水準；馬年主題花燈「七喜春來」，不僅是藝術教化成果的具體展現，更兼具環境美化與迎賓意象，向來訪民眾傳遞新春祝福，也為社會安全盡一份心力。

請繼續往下閱讀...

南二監內部公共空間也規劃多處春節藝術佈置，由藝術班收容人親手彩繪數百盞燈籠，依據不同空間特性巧妙配置，營造出層層交錯的「燈籠海」與自高處垂落、氣勢磅礡的「燈籠瀑布」。

南二監表示，為融入在地文化，也為六甲區公所「2026落羽松—羽落季節稻六甲，松鶴逗陣遊曾文」活動，製作一座大型馬年花燈，期盼透過藝術創作融入節慶生活。

藝術班收容人親手彩繪數百盞燈籠，依據不同空間特性巧妙配置，營造出層層交錯的「燈籠海」。（南二監提供）

台南第二監獄大門設置大型生肖馬年主題花燈「七喜春來」，花燈點亮後，提升夜間山區道路能見度，也展示藝術教化成果。（南二監提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法