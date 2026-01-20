為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    藝術教化展成果 南二監點燈添年節氣氛

    2026/01/20 21:59 記者王涵平／台南報導
    典獄長陳育鼎率課室主管點燈。（南二監提供）

    典獄長陳育鼎率課室主管點燈。（南二監提供）

    台南第二監獄大門設置大型生肖馬年主題花燈「七喜春來」，花燈點亮後，提升夜間山區道路能見度，也展示藝術教化成果。

    典獄長陳育鼎表示，南二監地處偏遠，夜間照明相對不足，過往即關注行車安全議題。監內藝術班連續兩屆榮獲「台灣燈王」殊榮，花燈工藝已具相當水準；馬年主題花燈「七喜春來」，不僅是藝術教化成果的具體展現，更兼具環境美化與迎賓意象，向來訪民眾傳遞新春祝福，也為社會安全盡一份心力。

    南二監內部公共空間也規劃多處春節藝術佈置，由藝術班收容人親手彩繪數百盞燈籠，依據不同空間特性巧妙配置，營造出層層交錯的「燈籠海」與自高處垂落、氣勢磅礡的「燈籠瀑布」。

    南二監表示，為融入在地文化，也為六甲區公所「2026落羽松—羽落季節稻六甲，松鶴逗陣遊曾文」活動，製作一座大型馬年花燈，期盼透過藝術創作融入節慶生活。

    藝術班收容人親手彩繪數百盞燈籠，依據不同空間特性巧妙配置，營造出層層交錯的「燈籠海」。（南二監提供）

    藝術班收容人親手彩繪數百盞燈籠，依據不同空間特性巧妙配置，營造出層層交錯的「燈籠海」。（南二監提供）

    台南第二監獄大門設置大型生肖馬年主題花燈「七喜春來」，花燈點亮後，提升夜間山區道路能見度，也展示藝術教化成果。（南二監提供）

    台南第二監獄大門設置大型生肖馬年主題花燈「七喜春來」，花燈點亮後，提升夜間山區道路能見度，也展示藝術教化成果。（南二監提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播