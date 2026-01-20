為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    傻眼！柯爾鴨放風竟凌空脫逃 見正妹從空而降投懷送抱

    2026/01/20 19:27 記者蔡宗勳／嘉義報導
    柯爾鴨放風竟凌空脫逃，警方協助返家。（竹崎警分局提供）

    柯爾鴨放風竟凌空脫逃，警方協助返家。（竹崎警分局提供）

    嘉義縣梅山鄉有位小姐日前走在路上時，突然有隻鴨子從天而降，而且直接撲進她懷裡，讓她又驚又喜，直呼「這是命中注定的相遇嗎？」。但看到鴨子相當黏人，心想應該是隻寵物鴨，主人此時恐心急如焚，趕緊報警協尋鴨主，而失主憂心愛鴨成了薑母鴨」，急得手足無措，接到員警聯繫才放下心中大石頭。

    竹崎警分局大南派出所指出，脫逃小鴨是附近民眾飼養的柯爾鴨，當天主人見天氣晴朗，打開籠子想帶愛鴨外出散步、活動筋骨，結果小鴨竟展翅高飛，頓時消失在天際，讓失主心急如焚，深怕愛鴨在寒冬中被煮成「薑母鴨」，焦急著四處尋找。

    而這隻「嚮往」自由的柯爾鴨，可能飛累了，看到路上行人誤以為是主人，就從天而降飛撲到女子懷裡，撿到柯爾鴨的女子見牠乖巧可愛，先帶回家安置照顧，讓牠吃好、喝好，但想到失主一定焦急萬分，決定報警協助尋找小鴨的家。

    大南所警員吳詠智接獲通報後，發揮為民服務精神，透過協助查證、聯繫，順利找到焦急萬分的失主，讓「人鴨團圓」，柯爾鴨與主人重逢，主人開心抱著愛鴨，邊向拾得小姐道謝，更感謝警方協助，讓他們團圓。這隻幸運鴨鴨逃過「薑母鴨危機」，平安回到熟悉的懷抱。

