基隆狼師猥褻4名女學生 93個強制罪改無罪、利用權勢猥褻罪維持3年8月

基隆一家知名補習班林姓狼師於2022年2月至2023年4月間猥褻4名國中女學生，趁替女學生輔導課業時，伸出鹹豬手撫摸多處身體私密部位。（記者楊心慧攝）

基隆一間知名補習班林姓狼師於2022年2月至2023年4月間猥褻4名國中女學生，趁替女學生輔導課業時，竟伸出鹹豬手，撫摸女學生多處身體私密部位，基隆地院一審認定林男利用權勢猥褻罪等高達22罪，判3年8月，另犯成年人故意對少年犯強制罪共93罪，判刑3年。台灣高等法院今撤銷93個強制罪、改判無罪，但利用權勢猥褻罪仍判3年8月，其餘上訴駁回。

一審判決指出，30多歲林姓狼師在補習班教國中學生數學、自然等科目，2022年2月至2023年4月間，竟多次利用補習班教師權勢，找女學生談話，並假借討論學科成績，伸手撫摸女學生腰部及胸部下緣等私密部位，累積共4名被害者，猥褻次數高達90次。

兩名女學生不堪其擾，直到2023年4月至5月向學校老師訴苦，全案才曝光，學校老師也作證，女學生身心煎熬，也希望不要再有其他女學生受害，加上當時面臨會考，也即將畢業，才會想說將狼師惡行公諸於世。

林男在全案爆發後仍狡辯，辯稱是4名女學生被他責罵交男朋友，4人為了不來補習才誣衊他，不過有其他學生證稱，曾目睹林男伸出鹹豬手。基隆地院認定，林男犯成年人故意對少年犯對受教育、訓練之人利用權勢猥褻罪，共22罪，各處有期徒刑7月，應執行有期徒刑3年8月；另犯成年人故意對少年犯強制罪，共93罪，各處有期徒刑3月，應執行有期徒刑3年，得易科罰金，全案可上訴。

高院今宣判，林男成年人故意對少年犯對受教育、訓練之人利用權勢猥褻罪，共22罪，各處有期徒刑7月，應執行有期徒刑3年8月；其餘被訴部分無罪，上訴駁回。

