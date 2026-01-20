從堂主副手到戒毒中心主任！他曾持刀向父母索錢 6年淬鍊翻轉毒海人生

法務部保護司洪信旭司長（左二）及士林地檢署張云綺檢察長（右二）等人親臨戒毒中心鼓勵更生人，戒毒中心主任「阿民」感謝各界支持鼓勵，尤其更保士林分會黃于玲主任（右一）長久的陪伴與關懷。（記者劉詠韻翻攝）

為推動戒毒復歸、落實柔性司法，法務部保護司司長洪信旭、副司長林秀敏及士林地檢署檢察長張云綺，今前往「趕路的雁全人關懷協會戒毒中心」關懷更生人，並致贈慰問品鼓勵戒癮。其中，曾沉淪毒海、頻繁進出監獄的更生人「阿民」，分享自己從黑幫人生跌入谷底、歷經6年戒癮後成功翻轉命運、現成為戒毒中心主任的歷程，成為司法結合民間資源、協助毒癮者重返社會的縮影。

張云綺致詞表示，行政院已於2024年通過「新世代反毒策略行動綱領」第三期，戒毒一直是重點工作，也希望在場戒癮者能持之以恆，徹底戒除毒癮。洪信旭則說，法務部長鄭銘謙指示打造「溫暖有感」的柔性司法，對施用毒品者不僅止於司法處遇，更要整合社會資源，提供生活、就業及心理支持，讓毒癮者真正回歸正軌。

活動中，更生人「阿民」分享自身經歷，他坦言年少時嚮往黑幫英雄主義，高職期間荒廢學業，捲入道上恩怨，以暴力解決衝突，最終成為堂主副手。在黑幫勢力如日中天之際，他卻染上毒癮，人生急轉直下，不僅頻繁進出監獄，行為逐漸失控，為籌毒資，家中可變賣物品幾乎典當殆盡，甚至毒癮發作時，曾因向父母索錢不成，持刀劈砍上鎖房門，讓家人長期活在恐懼中。

阿民回顧，半生在江湖打滾，換來的卻是義氣成空、英雄夢碎，直到進入戒毒中心接受戒癮輔導，人生才出現轉機。因此，他特別感謝更保士林分會的支持，尤其主任黃于玲長期的陪伴與關懷，讓他在長達6年的戒癮歷程中，即便多次萌生放棄念頭，仍能堅持走下去。

阿民感慨，支撐他撐過戒癮低潮的，是堅定的信仰與身邊不放棄他的支持系統。成功戒毒後，他不僅重新修復與父母的關係，更蛻變為該戒毒中心主任，希望以自身經歷提醒年輕人遠離毒品，也鼓勵仍深陷毒海的人，只要下定決心，人生依然有無限希望。

士檢指出，更生保護會士林分會與「趕路的雁全人關懷協會戒毒中心」（弟兄之家）長期合作，迄今已攜手近24年，累計轉介202名更生人接受戒毒輔導，透過司法體系與民間資源的結合，協助毒癮者重建生活、順利復歸社會。

