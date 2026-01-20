百威食品涉嫌漂白豬大腸 負責人楊峻銘等3人起訴

屏東縣衛生局查封百威食品冷凍庫。（資料照）

屏東地檢署偵辦百威食品公司涉嫌使用過氧化氫漂白豬大腸案偵結，依違反食品安全衛生管理法起訴公司負責人楊峻銘及蘇姓、陳姓員工等3人及百威食品公司，張姓會計則緩起訴，其他員工不起訴。

檢方調查，百威食品公司負責人及百威食品公司以經營畜產品批發、畜產品零售等項目為業，並在屏東縣長治鄉設有廠房，執行處理豬隻內臟及銷售等業務，蘇姓及陳姓員工負責處理豬隻內臟之業務，張姓會計人員，負責會計業務與協助訂購過氧化氫。

楊峻銘因客戶屢次反映公司所銷售之豬隻大腸成色、品項不佳，為避免遭客戶退貨而蒙受損失虧損，並為提高豬隻大腸之賣相以增加銷售，與蘇姓、陳姓員工在均明知工業用過氧化氫僅限於工業使用，楊峻銘竟指示張姓會計訂購工業用過氧化氫，由員工煮完豬隻大腸後，揀選出成色、品項不佳者（俗稱黑大腸），再將黑大腸浸泡過氧化氫，再經浸泡、攪拌、沖洗，漂白黑大腸，再銷售到夜市及其他商家，共計約2355公斤。

全案檢察官除了依食品安全衛生管理法起訴外，認為負責人楊峻銘和蘇姓、陳姓人員等食品加工從業人員，為提高豬隻大腸之賣相，頻繁使用工業用過氧化氫施以加工、漂白，再出售與客戶；影響之範圍及人數甚廣，建請法院對楊峻銘量處有期徒刑2年以上之刑，併科罰金100萬元；另就被告蘇、陳姓部分，建請處有期徒刑1年以上之刑，併科罰金15萬元，張姓員工則諭知緩起訴1年，並向公庫支付5萬元及參加法治教育。

