為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    百威食品涉嫌漂白豬大腸 負責人楊峻銘等3人起訴

    2026/01/20 16:51 記者葉永騫／屏東報導
    屏東縣衛生局查封百威食品冷凍庫。（資料照）

    屏東縣衛生局查封百威食品冷凍庫。（資料照）

    屏東地檢署偵辦百威食品公司涉嫌使用過氧化氫漂白豬大腸案偵結，依違反食品安全衛生管理法起訴公司負責人楊峻銘及蘇姓、陳姓員工等3人及百威食品公司，張姓會計則緩起訴，其他員工不起訴。

    檢方調查，百威食品公司負責人及百威食品公司以經營畜產品批發、畜產品零售等項目為業，並在屏東縣長治鄉設有廠房，執行處理豬隻內臟及銷售等業務，蘇姓及陳姓員工負責處理豬隻內臟之業務，張姓會計人員，負責會計業務與協助訂購過氧化氫。

    楊峻銘因客戶屢次反映公司所銷售之豬隻大腸成色、品項不佳，為避免遭客戶退貨而蒙受損失虧損，並為提高豬隻大腸之賣相以增加銷售，與蘇姓、陳姓員工在均明知工業用過氧化氫僅限於工業使用，楊峻銘竟指示張姓會計訂購工業用過氧化氫，由員工煮完豬隻大腸後，揀選出成色、品項不佳者（俗稱黑大腸），再將黑大腸浸泡過氧化氫，再經浸泡、攪拌、沖洗，漂白黑大腸，再銷售到夜市及其他商家，共計約2355公斤。

    全案檢察官除了依食品安全衛生管理法起訴外，認為負責人楊峻銘和蘇姓、陳姓人員等食品加工從業人員，為提高豬隻大腸之賣相，頻繁使用工業用過氧化氫施以加工、漂白，再出售與客戶；影響之範圍及人數甚廣，建請法院對楊峻銘量處有期徒刑2年以上之刑，併科罰金100萬元；另就被告蘇、陳姓部分，建請處有期徒刑1年以上之刑，併科罰金15萬元，張姓員工則諭知緩起訴1年，並向公庫支付5萬元及參加法治教育。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播