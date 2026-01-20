為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    再不走就砍你！ 員林藤山步道驚傳持刀嚇人

    2026/01/20 16:02 記者陳冠備／彰化報導
    員林藤山步道驚傳持刀嚇人事件，證實虛驚一場。（圖由彰化縣政府提供）

    員林藤山步道驚傳持刀嚇人事件，證實虛驚一場。（圖由彰化縣政府提供）

    彰化員林市知名登山路線藤山步道近日傳出驚魂事件。1名網友在臉書社團「員林人大小事」發文指出，昨（19日）上午，其母親與友人健行途中，竟遭1名女子從步道旁民宅衝出，手持刀械恐嚇「再不走就砍你」，突如其來的威脅行為，嚇壞在場登山客，所幸家屬及時出面制止，未釀成傷害，虛驚一場。

    原PO表示，當時母親與2名友人行經步道時，該名女子情緒激動持刀逼近，語帶威脅，讓人一度腦袋空白、幾乎拔腿狂奔；千鈞一髮之際，屋內1名疑似家屬的男子趕緊衝出，將持刀女子壓制帶回屋內，現場危機才解除。由於事發突然，當事人並未立即報警，返家後仍心有餘悸，直呼「可能要去收驚」。

    貼文曝光後，引發地方民眾關注登山安全。員林警分局接獲反映後主動查證，指出事件實際地點位於與員林交界的南投縣境內，當時持刀女子疑似精神狀況不穩而衝出屋外，丈夫見狀攔下，並未造成實際傷害。警方表示，仍已加強藤山步道及周邊聯外道路巡邏，並呼籲民眾健行時結伴同行，若遇可疑狀況應立即通報警方，以確保自身安全。

    民眾將持刀嚇人事件貼文，引起熱議。（圖擷取自員林人的大小事）

    民眾將持刀嚇人事件貼文，引起熱議。（圖擷取自員林人的大小事）

