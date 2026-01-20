為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    霧峰分局偵查佐不當調閱民眾個資 檢調搜索5萬交保

    2026/01/20 16:01 記者陳建志／台中報導
    台中霧峰分局一名胡姓偵查佐，涉嫌不當查詢民眾個資，檢調上週發動搜索，訊後裁定胡男以5萬元交保。（記者陳建志攝）

    台中霧峰分局一名胡姓偵查佐，涉嫌不當查詢民眾個資，檢調上週發動搜索，訊後裁定胡男以5萬元交保。（記者陳建志攝）

    台中霧峰分局傳出員警不當查詢民眾個資洩密案，一名胡姓偵查佐，2023年非因公請一名女偵查佐查詢民眾個資，台中地檢署上週指揮警政署政風室、法務部廉政署等搜索偵查隊辦公室，帶走胡姓偵查佐和擔任證人的一名女偵查佐，訊後將胡員依涉嫌洩密、公務員登載不實及違反個人資料保護法等罪，裁定5萬元交保。

    據了解，胡男原本在霧峰分局服務，後來因6年條款規定，調至第三分局，過了1年多，又申請調回霧峰分局。

    不過胡男卻被爆2023年在霧峰分局服務時，私下叫一名女偵查佐，非因公需要調閱1位民眾的個資，台中地檢署獲報，上週指揮警政署政風室、台中市政府警察局督察室及法務部廉政署等相關單位，前往霧峰分局偵查隊進行搜索，帶回胡姓偵查佐，並以證人身分傳訊偵查隊1名女姓偵查佐協助調查。

    檢察官訊問後將女偵查佐請回，胡男則依涉嫌洩密、公務員登載不實及違反個人資料保護法等罪，裁定5萬元交保候傳。

    霧峰分局表示，得知後積極自清查處，為維護警察風紀，將勇敢面對問題，秉持不掩飾、不庇縱原則，主動查處員警風紀案件，絕不護短。

