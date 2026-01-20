誘投資灌醉女子！惡狼2度硬上還偷拍勒索 判8年4月賠170萬

南投惡狼引誘女子投資，並灌醉乘機性侵，甚至偷拍勒索，南投地院判處8年4月徒刑，應賠償女子170萬元。（情境照）

南投邱姓男子以投資麻將館為由，引誘灌醉女子2度性侵，並拍偷性影像，勒索50萬元封口費，南投地方法院審理，依加重強制性交、恐嚇取財等罪，判處8年4月徒刑，並判賠女子170萬元，全案可上訴。

判決書指出，邱男2023年11月向女子介紹投資麻將館，宣稱2、3個月即可回本，成功讓女子匯款20萬元，事後約在旅館討論投資事宜時，竟將女子灌醉，趁其無法抵抗性侵得逞。

邱男之後食髓知味，利用與女子發生性行為的證據，威脅再度上床逞慾，2024年7月，女子在台中市的旅館被迫與邱男發生性行為，事前邱男還在房間偷架手機，竊錄2人性影像。

惡劣的邱男隔天竟持性影像截圖，向女子勒索50萬元封口費，否則將散布不雅影片，女子屢遭性侵威脅、身心崩潰，最後報警才揭發惡行。

南投地院審理，邱男刑事部分犯乘機性交罪判3年2月，加重強制性交罪判7年6月，又犯恐嚇取財未遂罪判刑8月，合併執行8年4月；民事賠償則因邱男惡性重大，依乘機性交、強制性交、恐嚇取財等侵權行為，判決應賠女子170萬元，全案仍可上訴。

