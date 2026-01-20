摔到內臟破裂！男領養貓卻虐殺 二審1原因減刑判4月

陳男患有憂鬱症，本想領養貓咪療癒心理，卻情緒失控殺死貓。彰化地院審理，依違反動物保護法，改判有期徒刑4個月、併科罰金16萬元。（資料照）

彰化一名24歲陳姓男子，長期飽受情緒低落與精神疾病所苦，原本希望透過領養貓咪撫慰內心、穩定情緒，卻在互動不順、情緒失控下，將剛領養的貓咪高舉後重砸地面，導致貓咪內臟破裂死亡。案件一審，依違反動物保護法判處有期徒刑5月、併科罰金22萬元，但陳男不服上訴，彰化地院二審審酌其精神狀況後，改判有期徒刑4月、併科罰金16萬元。

判決書指出，陳男於2024年6月1日下午，在彰化縣住處房間內，因領養不久的米克斯虎斑貓不聽話、又將他咬傷，情緒瞬間失控，基於虐待、宰殺動物的犯意，將貓抱起後連續2次用力砸向地板，造成貓咪內臟破裂重傷不治。原送養人察覺貓咪短時間內死亡，通報動保單位並報警，才揭發這起案件。

陳男上訴時主張，犯案當下是一時情緒不穩，並非預謀，且一審判處的徒刑與罰金合計折算高達37萬元，對長期就醫、無工作能力的他而言，負擔過重。他也提出自己多次在鹿港基督教醫院就醫，治療效果有限，請求法院從輕量刑。

二審法院調查發現，陳男早在2023年即領有輕度身心障礙證明，並再度囑託醫院鑑定。鑑定結果指出，陳男雖未出現幻覺、妄想等足以扭曲現實認知的精神症狀，但長期存在嚴重情緒低落、空虛感與易怒情形，診斷為非典型雙極性情感疾患，並疑似合併邊緣型人格違常與物質使用問題。

根據鑑定報告分析，陳男自18歲起即出現長期情緒障礙，並有自傷威脅、對物品與動物施暴的行為模式；其領養貓咪的動機，與尋求情緒撫慰有關，但在情緒障礙影響下，對挫折的忍耐能力明顯低於常人，當互動不如預期時，容易快速升高為暴力行為，最終釀成無法挽回的結果。

法官審理指出，虐貓行為仍應受到嚴正譴責，但綜合鑑定意見，認定陳男行為時確實因精神疾病影響自我控制能力，依法適用減刑規定，撤銷原判決刑度，改判有期徒刑4個月、併科罰金16萬元，徒刑與罰金均得易科罰金或服勞役。

