    首頁 > 社會

    不明人士冒充總統發釣魚信件 刑事局提醒有詐「別回信」！

    2026/01/20 15:03 記者邱俊福／台北報導
    冒充總統發的釣魚信件。（記者邱俊福翻攝）

    刑事警察局發現近期有不明人士冒用總統名義寄送電子郵件，以想了解「公民發展問題」為由，誘騙民眾回復，今提醒民眾務必提高警覺，切勿回復該郵件，以防受騙。

    刑事局表示，該郵件以亂槍打鳥方式，透過Gmail電子郵件寄給民衆，沒有主題，內容為「…我是賴清德。如果您有任何關於公民發展的問題，請發送電子郵件到我的個人郵箱…」。

    經查，去年就有類似案件，而該郵件並非由總統府所發出，冒名主要在於誤導收件人該電子郵件為合法的聯繫管道，只要點開郵件看內容，就有遭植入惡意程式的風險，回信後，可能進行詐騙或是蒐集資料。

    刑事局表示，此類冒用總統名義寄送郵件之行為，已涉嫌觸犯刑法偽造文書罪，已責由科技犯罪防制中心蒐集相關事證偵辦中，並將通知相關業者下架該內容。

    同時，呼籲民眾注意，若收到該類可疑郵件，立即刪除，切勿依郵件內容指示操作，以防受騙。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    冒充總統發的釣魚信件內容。（記者邱俊福翻攝）

    冒充總統發的釣魚信件。（記者邱俊福翻攝）

    熱門推播