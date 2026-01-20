蘆洲弒親逆子移送地檢署 家屬氣憤大罵「垃圾」

新北警蘆洲分局移送殺害雙親嫌犯廖聰賢，大批媒體拍攝，氣憤家屬隔窗怒罵垃圾。（記者吳仁捷攝）

新北檢警偵辦蘆洲逆子廖聰賢狠心殺害雙親慘案，今天偵訊後，下午2時30分將廖嫌依殺害直系血親尊親屬罪嫌，移送新北地檢偵辦，據了解，廖嫌17日當晚持開山刀威脅母親，母親給了5000元，但父親當完乩童返家，見妻子給逆子金錢又責罵逆子，與逆子大吵，激怒逆子憤而對狠心對雙親怒砍卅餘刀，且刀刀見骨，偵訊中，逆子都否認，辯稱只給5000元，檢警在廖嫌落網後，已對他抽血釐清有無毒品反應。

據廖家侄子透露，伯父、伯母每月辛苦賣一張25元的蔥油餅，數十年下來還在租房子住，但逆子廖聰賢軟爛、啃老，不幫忙生意也不到父親辦事的宮廟協助，除了有一搭沒一搭打工，其實每個月跟雙親拿走3、4萬元，都拿去玩網遊，但仍持續要錢，透露逆子長期跟父母要錢不成就大吵，但伯母疼孩子，總是偷塞錢給他，未料鑄成大錯。

氣憤的家屬案發後得知廖嫌落網就守在警局旁，今天下午移送前，也守在分局前後門，見到搭載廖嫌的警備車開出車道時，也跟拍攝媒體貼近車體，怒嗆出來！垃圾！媒體則追問廖嫌，為什麼要殺害父母、會不會後悔，但距離嫌犯約50公尺，廖嫌完全聽不到。

新北警蘆洲分局移送殺害雙親嫌犯廖聰賢，大批媒體拍攝。（記者吳仁捷攝）

新北警蘆洲分局移送蘆洲殺害雙親嫌犯廖聰賢，引來大批媒體拍攝，警方為免失序，讓嫌犯在分局地下室上車。（記者吳仁捷攝）

