抓到了！苗栗永和山水庫遭棄置40噸垃圾 源頭是竹科電子廠

苗栗縣永和山水庫三灣鄉永和村，被棄置約40公噸的垃圾。（圖由縣府提供）

苗栗縣永和山水庫三灣鄉永和村，被棄置約40公噸的垃圾，經環、警人員破袋檢視內容物，循線查出環保公司業者承包清運新竹科學園區電子廠、移工宿舍及頭份社區生活垃圾後，載往丟棄。警方已通知業者相關人等到案說明，全案依違反廢棄物清理法移送偵辦。

縣議員陳光軒接獲陳情，指永和山水庫三灣鄉永和村雙石段被棄置大量垃圾，於12日邀集苗栗縣環保局、頭份警分局三灣分駐所人員共同前往，發現沿線共有25處被丟棄一堆堆的垃圾包及少量廢木材，數量約40公噸。

環保局破袋檢查，透過裡頭的相關單據，循線鎖定一家環保公司承包竹科電子廠、移工宿舍及頭份社區等生活垃圾清運，因數量不足，無法送燒，環保公司再轉給下游小包處理，小包再用小貨車載到偏僻山區亂丟，全案依違反廢棄物清理法罪嫌函送苗栗地檢署偵辦。

縣長鍾東錦於今（20）日縣務會議關心此案，要求團隊依相關跡證，追究環保公司責任，並認為電子廠、移工宿舍業主並非把垃圾清運發包出去，就不用去監督環保公司依契約及相關法規清運，應加強相關稽查，善盡社會責任。

環保局表示，如果地檢署已完成蒐證完備，將函文會要求環保公司、下游小包及電子廠、移工宿舍業主，盡速將垃圾清除。

陳光軒則表示，三灣鄉永和村遭亂丟垃圾包的地點相偏僻，不肖人士才有可乘之機，建議環保局評估盤點偷倒廢棄物熱點，裝設智慧圍籬，監控防止不法。

稽查人員破袋檢查。（圖由縣府提供）

