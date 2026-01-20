為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    抓到了！苗栗永和山水庫遭棄置40噸垃圾 源頭是竹科電子廠

    2026/01/20 14:30 記者彭健禮／苗栗報導
    苗栗縣永和山水庫三灣鄉永和村，被棄置約40公噸的垃圾。（圖由縣府提供）

    苗栗縣永和山水庫三灣鄉永和村，被棄置約40公噸的垃圾。（圖由縣府提供）

    苗栗縣永和山水庫三灣鄉永和村，被棄置約40公噸的垃圾，經環、警人員破袋檢視內容物，循線查出環保公司業者承包清運新竹科學園區電子廠、移工宿舍及頭份社區生活垃圾後，載往丟棄。警方已通知業者相關人等到案說明，全案依違反廢棄物清理法移送偵辦。

    縣議員陳光軒接獲陳情，指永和山水庫三灣鄉永和村雙石段被棄置大量垃圾，於12日邀集苗栗縣環保局、頭份警分局三灣分駐所人員共同前往，發現沿線共有25處被丟棄一堆堆的垃圾包及少量廢木材，數量約40公噸。

    環保局破袋檢查，透過裡頭的相關單據，循線鎖定一家環保公司承包竹科電子廠、移工宿舍及頭份社區等生活垃圾清運，因數量不足，無法送燒，環保公司再轉給下游小包處理，小包再用小貨車載到偏僻山區亂丟，全案依違反廢棄物清理法罪嫌函送苗栗地檢署偵辦。

    縣長鍾東錦於今（20）日縣務會議關心此案，要求團隊依相關跡證，追究環保公司責任，並認為電子廠、移工宿舍業主並非把垃圾清運發包出去，就不用去監督環保公司依契約及相關法規清運，應加強相關稽查，善盡社會責任。

    環保局表示，如果地檢署已完成蒐證完備，將函文會要求環保公司、下游小包及電子廠、移工宿舍業主，盡速將垃圾清除。

    陳光軒則表示，三灣鄉永和村遭亂丟垃圾包的地點相偏僻，不肖人士才有可乘之機，建議環保局評估盤點偷倒廢棄物熱點，裝設智慧圍籬，監控防止不法。

    稽查人員破袋檢查。（圖由縣府提供）

    稽查人員破袋檢查。（圖由縣府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播