    首頁 > 社會

    民眾汐止購地發現涵管告新北市府提國賠 50年前老照片成關鍵

    2026/01/20 14:23 記者劉詠韻／台北報導
    法官指出，該涵管已形成公用地役關係，其目的是為了供應區域內不特定大眾排水及承接雨水，具有公益性質。雖然地主擁有所有權，但行使權利時不得違反公眾使用。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

    新北市汐止區兩名地主購得社后段土地後，發現地底藏有長年占用的下水道涵管，不滿阻礙土地開發，亦認產權受損，遂向新北市政府水利局與汐止區公所提起國家賠償，要求拆除並補償174萬餘元。不過，士林地方法院透過林務局1974年的空拍圖資溯源，認定該涵管已形成具備公益性質的「公用地役關係」，判決敗訴。

    判決指出，楊男與蘇姓女子分別於2017年間取得汐止區社后段土地，事後發現土地下方存有長年設置的地下涵管，占用面積合計超過300平方公尺。2人主張，涵管設置未經同意，且阻礙土地開發利用，因此要求管理機關拆除，並參照申報地價年息10%計算，分別向兩機關求償106萬、68萬餘元的損害賠償。

    法院審理時，參酌相關證據與過去判決結果，另根據1974年的航空照片顯示，認定該水道在當時便已存在，最初是為了引金龍湖水灌溉；直至1984年隨著周邊住宅開發，該水道由明渠轉為暗渠，作為區域排水使用至今，已超過50年。

    此外，法官指出，該涵管已形成公用地役關係，其目的是為了供應區域內不特定大眾排水及承接雨水，具有公益性質。雖然地主擁有所有權，但行使權利時不得違反公眾使用，由於涵管占用具備合法公用目的，且存在時間早於原告購地之前，因此行政機關的管理行為不具備「不法性」，不符合國家賠償法或侵權行為的賠償要件。

    法院認為，地主雖主張引用水利法中關於「引水工程」損害賠償的規定，但該涵管目前主要功能為「排水」而非「引水」，性質不同，因此不適用相關求償規定，判決駁回。全案可再上訴。

