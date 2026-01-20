為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    特斯拉停家門口遭撞！車主上網求助 警稱已找到肇逃者

    2026/01/20 14:12 記者洪臣宏／高雄報導
    特斯拉停家門口遭撞，駕駛人肇事逃逸。（民眾提供）

    高雄市仁武區永和一街17日夜間發生一起肇逃事件，一輛特斯拉停在自家門口遭撞，監視器拍下經過，肇事駕駛人下車查看後，逕行離去。特斯拉車主在社群網站「Threads（脆）」貼文，指報警了仍未找到肇事者，還特別說是公務車，「只好上來借一下脆的力量」。

    被害人似乎對警方辦案進度有微詞，仁武分局今（20）日指出，19日夜間就已經約談肇事的47歲陳姓男車主，陳男未依規定處置，依據道路交通管理處罰條例處1000元以上3000元以下罰鍰，並吊扣駕駛執照1個月至3個月。警方表示，陳男開的是私人登記車輛，並非公務車，今上午已通知被害人相關情況。

    特斯拉車主在「脆」發文指出，「真的沒遇過這麼無奈的事，車停在門口好好的也被撞，重點是報警了到現在還沒找到肇事者，而且還是公務車...只好上來借一下脆的力量」。

    仁武分局表示，17日夜間8時許獲報該起交通事故，經調閱監視器發現，豐田牌轎車駕駛陳男沿永和一街東向西直行至事故地點時，前車頭處與停放在路邊的轎車後車尾發生碰撞，陳男下車查看後未報案逕行離去，現場無人受傷。

    警方初步研判，駕駛陳男未注意車前狀況導致肇事，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

